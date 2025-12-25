Jugador de la Selección Colombia definió su futuro; renovó contrato con su club

La Selección Colombia, dirigida por Néstor Lorenzo, se ha nutrido en los últimos años de varios jugadores que actúan en el fútbol de Brasil, como es el caso de Santiago Arias, Jhon Arias y Jorge Carrascal, quien vive un gran presente con Flamengo.

Lo cierto es que en el Brasileirao cada vez miran más hacia los futbolistas ‘cafeteros’, muchos de los cuales han aprovechado el trampolín del fútbol brasileño para dar el salto al ‘Viejo Continente’.

Exjugador de Nacional renovó con su equipo

Sebastián Gómez gritó campeón con Coritiba y ascendió al Brasileirao Foto: X/@Coritiba

Otro de los embajadores colombianos que ha logrado mantenerse en Brasil es Sebastián Gómez, quien en 2023 aterrizó en el país de la samba tras fichar por Coritiba, club que disputó la temporada 2025 en la segunda división.



A través de sus redes sociales, Coritiba les dio un regalo de Navidad a sus hinchas al oficializar la renovación de Sebastián Gómez, quien tenía contrato hasta diciembre de 2026 y extendió su vínculo con el conjunto de Paraná hasta 2028.

“Hola, hinchas del Coritiba. Les deseo a todos una Feliz Navidad, que esté llena de luz y paz. Que sea un año bendecido y que podamos celebrar juntos como familia. Quería contarles que he renovado mi contrato hasta finales de 2028. Estamos juntos en esto. ¡Gracias!”, dijo el colombiano en un video publicado en los canales oficiales del club.

Números de Sebastián Gómez

Desde que se enfundó la camiseta del Coritiba, Sebastián Gómez, de 29 años, ha disputado en todas las competiciones un total de 102 partidos, con un balance de cinco goles y cinco asistencias.

El oriundo de Girardota (Antioquia) comenzó su carrera profesional en Leones en 2016. Tres años después dio el salto a Atlético Nacional, donde se ganó el cariño de los hinchas gracias a su entrega en el campo de juego.

Con el conjunto ‘verdolaga’, Sebastián Gómez conquistó tres títulos durante su etapa entre 2019 y 2023.

Sin duda, la renovación con Coritiba le permitirá a Gómez Londoño seguir consolidándose en el fútbol brasileño y, por qué no, luchar por un lugar en la Selección Colombia de cara al Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.