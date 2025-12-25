Alertas en Selección Colombia, en Portugal hay confianza en Mundial 2026; “con ganas de ganar”

El 27 de junio del 2026 es una fecha que los hinchas de la Selección Colombia tienen anotados ya que será el enfrentamientos en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, contra la poderosa Portugal, de Cristiano Ronaldo, en uno de los partidos más atractivos de la fase de grupos del certamen orbital.

Y a pocos días de acabar el año, una de las figuras del combinado europeo volvió a palpitar lo que será la presencia de los lusos en el torneo de la FIFA, conscientes que no será fácil y que en la primera fase tendrán rivales duro como nuestra 'tricolor'. El encargado de tomar la palabra fue Vitinha, del PSG, y uno de los mejores jugadores del mundo en la actualidad.

El talentoso mediocampista habló con 'O Jogo' y allí dejó ver los objetivos que tiene para el 2026, con la Copa Mundo en la mirada de él y sus compañeros, inlcuido Cristiano Ronaldo que es el que se lleva las miradas. "Con la selección nacional, por supuesto, el tan esperado y ansiado Mundial, que sería histórico y sin precedentes. Hay un gran deseo de jugar este Mundial".

Portugal y Colombia cerrarán la fase de grupos de la zona K. Fotos: AFP

De hecho, Vitinha ya palpita los duelos de fase de grupos contra Uzbekistán, la Selección Colombia, y el ganador del repechaje entre Congo, Nueva Caledonia y Jamaica. "Esperamos que llegue pronto porque tenemos muchas ganas de luchar y ganar. No somos favoritos, pero somos aspirantes. Creo que debemos afrontar la competición con eso en mente", aseveró el jugador del registro del París Saint Germain.



¿Cuándo es el partido de la Selección Colombia contra Portugal en Mundial 2026?

El encuentro entre nuestro combinado frentre al cuadro europeo, liderado por Cristiano Ronaldo, está programado por la FIFA para el próximo sábado 27 de junio de 2026, en el Hard Rock Stadium, en la ciudad de Miami. La hora colombiana para este encuentro está estipulada para las 6:30 p.m.

Sobre ese partido entre la Selección Colombia y Portugal, válido por la fecha 3 del grupo K del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, Luis Díaz es una de las figuras de nuestra 'tricolor' que se mostró emocionado por este tipo de duelos que tendrán.

Luis Díaz, figura de la Selección Colombia, y Cristiano Ronaldo, estrella de Portugal, se enfrentarán en el Mundial 2026 AFP

"Ese partido será increíble. Tienen a uno de los mejores jugadores del mundo: Cristiano. También tuve la oportunidad de jugar con Vitinha; además, tienen a otro buen futbolista como Bruno Fernandes, en fin. Será un partido disputado. Ahora, hemos demostrado que podemos jugar contra cualquier selección, así que, obviamente, buscaremos la victoria", dejó claro 'Lucho' hace algunas semanas luego del sorteo de la FIFA.

Del lado de los lusos también hubo reacciones, y su técnico, Roberto Martínez, fue el encargado de darle respeto a la Selección Colombia de cara a ese compromiso en el Mundial 2026. "El espíritu que tiene esta Selección, que es competitiva, que puede adaptarse a diferentes estilos. Además, tiene jugadores que están marcando papeles muy importantes en los vestuarios importantes de Europa", aseguró el estratega español.