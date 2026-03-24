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Gol Caracol  / Mohamed Salah y una noticia que se veía venir en Liverpool; el conjunto 'red' lo confirmó

Mohamed Salah y una noticia que se veía venir en Liverpool; el conjunto 'red' lo confirmó

El Liverpool anunció este martes unas importantes novedades y todo tiene que ver con Mohamed Salah, una de las leyendas del club de la Premier League.

Por: AFP
Actualizado: 24 de mar, 2026
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Mohamed Salah, figura del Liverpool FC.
Mohamed Salah, figura del Liverpool FC.
Foto: AFP.

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