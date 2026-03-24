Mohamed Salah y una noticia que se veía venir en Liverpool; el conjunto 'red' lo confirmó

La leyenda egipicia Mohamed Salah dejará el Liverpool al final de esta temporada, anunció este martes 24 de marzo el vigente campeón de la Premier League.

El delantero, de 33 años, llegó a Anfield procedente de la Roma en 2017 y ha disputado 435 partidos con el Liverpool, en los que ha marcado 255 goles.

"Mohamed Salah pondrá fin a su ilustre carrera en el Liverpool al término de la temporada 2025-26", señaló un comunicado publicado en la página web del club.

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