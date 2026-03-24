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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Real Madrid vs. Barcelona: hora y dónde ver EN VIVO por TV el juego por Champions con Linda Caicedo

Real Madrid vs. Barcelona: hora y dónde ver EN VIVO por TV el juego por Champions con Linda Caicedo

Continúan las acciones por la ida de los cuartos de final por la Champions League femenina, y Linda Caicedo con Real Madrid desafían a las 'blaugranas'. ¡Prográmese y no se lo pierda!

Por: EFE
Actualizado: 24 de mar, 2026
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Linda Caicedo, delantera y figura del Real Madrid.
Linda Caicedo, delantera y figura del Real Madrid.
Getty

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