¿Quién es Nicolás Rodríguez, jugador de Nacional denunciado por presunto abuso sexual?

En las últimas horas, la noticia que sacude el fútbol profesional colombiano radica en la denuncia interpuesta hacia Nicolás Rodríguez, extremo de 21 años, por presunto abuso sexual en contra de una joven de 19 años, y quien presentó su declaración de los hechos ante la Fiscalía General de la Nación. Los hechos habrían ocurrido en el municipio de Rionegro, pero mientras se adelantan las respectivas investigaciones del caso, el jugador fue apartado de su equipo, Atlético Nacional.

Desde el conjunto 'verdolaga' "rechazaron categóricamente cualquier conducta que atente en contra de la dignidad e integridad humana", mismos que están por "encima de cualquier interés deportivo". Sin duda que este informe que tiene a Rodríguez en el epicentro ha causado bastante revuelo.

Nicolás Rodríguez, futbolista de Atlético Nacional - Foto: Nacional Oficial

¿Quién es Nicolás Rodríguez, jugador denunciado por presunto abuso sexual?

Nicolás Santiago Rodríguez Calderón nació el 25 de abril de 2004 en San José del Guaviare; en la actualidad tiene 21 años. Es un extremo zurdo, aunque puede desempeñarse muy bien por ambas bandas, tiene un gran manejo con perfil cambiado y se caracteriza por su velocidad y desborde. Una de sus cualidades en el campo de juego es encarar en el uno contra uno, teniendo como una de sus virtudes el pronto criterio para decidir en las jugadas en el último cuarto de cancha.



El futbolista surgió en las divisiones menores de Fortaleza CEIF hasta llegar al profesionalismo. Con los 'amix' militó entre 2021 y 2024, siendo parte de ese equipo que logró el tan anhelado ascenso al balompié de nuestro país. Pero sin duda el año que marcó en su carrera deportiva fue el 2024, en el que por su regularidad, goles y asistencias, lograron posicionarse como uno de los prospectos jóvenes por la banda.

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Tras su buen periplo por los 'amix', Rodríguez Calderón dio un salto al fútbol internacional, siendo fichado por Orlando City de la Major League Soccer (MLS) en el 2025. Fue dirigido en ese entonces por el técnico colombiano, Óscar Pareja.

Hay que indicar que a Atlético Nacional arribó en enero de este 2026 hasta finales de dicho año en curso, cedido desde la escuadra del fútbol norteamericano. Su perfil le interesó mucho al 'rey de copas' colombiano, teniendo en cuenta que debían cubrir el hueco por esa banda dejada por Marino Hinestroza, quien emigró al fútbol brasileño y hoy en día luce los colores del Vasco da Gama.