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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / ¿Quién es Nicolás Rodríguez, jugador de Nacional denunciado por presunto abuso sexual?

¿Quién es Nicolás Rodríguez, jugador de Nacional denunciado por presunto abuso sexual?

El extremo, de 21 años, ha sido noticia en el fútbol de nuestro país por una acusación en su contra por presunto abuso sexual. Nacional ya emitió comunicado sobre el hecho.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 24 de mar, 2026
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Nicolás Rodríguez fue denunciado por presunto abuso sexual.
Nicolás Rodríguez fue denunciado por presunto abuso sexual.
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