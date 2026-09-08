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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / La increíble historia de la fallida llegada de Juan Guillermo Cuadrado al Medellín; "eso se enfrío"

La increíble historia de la fallida llegada de Juan Guillermo Cuadrado al Medellín; "eso se enfrío"

Juan Guillermo Cuadrado tenía casi todo finiquitado con Independiente Medellín, pero un detalle en particular que se presentó con el rival de patio, dejó las negociaciones pausadas.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 8 de sept, 2026
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Juan Guillermo Cuadrado en su paso por el Pisa italiano.
Juan Guillermo Cuadrado en su paso por el Pisa italiano.
Getty Images

Juan Guillermo Cuadrado es uno de los futbolistas colombianos con bagaje internacional que está en la búsqueda de un equipo, luego de su finalización de contrato con el Pisa italiano. El experimentado deportista se encuentra en nuestro país mientras define su futuro deportivo, mismo que estaba encaminado en Independiente Medellín, pero su llegada al 'poderoso de la montaña' se enfrío; todo por una increíble historia.

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Estas novedades las entregó este martes 8 de septiembre, en 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio', el periodista J.J Osorio. Éste le comentó al resto de panelistas de la mesa en el mencionado programa que Cuadrado Bello ya tenía casi todo finiquitado para firmar con Independiente Medellín; sin embargo, por haber estado entrenando unos días en la sede de Atlético Nacional, el rival de patio del DIM, todo se habría caído. En las directivas del rojo paisa y los hinchas del club no gustó nada este último aspecto.

Juan Guillermo Cuadrado en su paso por el Pisa.
Juan Guillermo Cuadrado en su paso por el Pisa.
Getty Images

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"Lo de Cuadrado venía conversado hace rato, pero faltaban detalles, ya había un acercamiento y ya estaban casi que a punto de finiquitar la negociación. Faltaban algunos detalles de conversaciones finales, y pues Cuadrado está en territorio antioqueño, y se fue a entrenar, le pidió autorización a Atlético Nacional. Estuvo la semana pasada entrenando con Atlético Nacional y el equipo de comunicaciones de Nacional, los muchachos de comunicaciones, lo vieron entrenando, le tomaron fotos y videos, y luego los subieron a la página de Atlético Nacional y las redes sociales. Eso no gustó en los hinchas ni en los directivos de Independiente Medellín, y eso hizo que el tema se enfriara, porque salió entrenando con el otro equipo", expresó Osorio.

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J.J Osorio complementó que el exjugador de la Juventus y mundialista con la Selección Colombia se está quedando muy cerca a Guarne, lugar donde entrena el 'verdolaga', y por ello, habría pedido a Nacional entrenar con ellos. "No está caído, pero sí muy frío, se enfrío", añadió.

Por lo tanto, ahora sólo queda esperar si las conversaciones entre Cuadrado y las directivas del Medellín se restablecen tras lo acontecido.

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