Josep Martínez y un error insólito en Champions; le 'regaló' gol a Fede Valverde y al Real Madrid

Real Madrid se fue ganando 2-0 parcialmente al entretiempo del partido contra Inter de Milán, por la fecha 1 de la Champions League, tras dos errores de jugadores del equipo italiano, pero el más grave fue el del arquero español Josep Martínez.

Al minuto 23, cuando ya iban ganando los 'merengues' 1-0 en el Santiago Bernabéu, el guardameta del cuadro italiano recibió la pelota, la controló y quiso pisar la pelota ante la presión de Federico Valverde. Sin embargo, no lo logró y el uruguayo le punteó el balón, mandándolo al fondo de la red.

Por supuesto, las cámaras de la transmisión enfocaron a Josep Martínez, quien se lemantó por ese grave error que le costó un gol más en contra al Inter de Milán.

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Así fue el error de Josep Martínez en Real Madrid vs Inter, por Champions League: