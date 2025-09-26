Mundial Sub-20 2025: hora y TV para ver Chile vs. Nueva Zelanda EN VIVO; jornada inaugural

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El Mundial Sub-20 de 2025 empieza el sábado 27 de septiembre con 4 partidos. A primera hora, 3:00 de la tarde de Colombia, se escenificarán las contiendas Japón vs. Egipto (grupo A) y Corea del Sur vs. Ucrania (grupo B).
Entre tanto, en el segundo turno, el de las 6:00 p. m., tendrán acción Paraguay vs. Panamá (grupo B) y Chile vs. Nueva Zelanda (grupo A).
Sin embargo, el compromiso más atractivo será el que pondrá en escena a los dueños de casa, que se presentarán en el Estadio Nacional de Santiago en una contienda que en Colombia se podrá observar en directo por televisión
El partido estará disponible en las señales abiertas del Canal Caracol, Gol Caracol y vía ‘online’ mediante la aplicación Ditu para que la afición no pierda detalle.
Datos del partido:
- Chile vs. Nueva Zelanda
- Fecha: sábado 27 de septiembre
- Hora: 6:00 p. m., de Colombia
- TV: Gol Caracol - App: Ditu
Publicidad
Entre tanto, la Selección Colombia también se podrá ver en vivo por las mismas señales en sus compromisos del grupo F frente a Arabia Saudita (septiembre 29), Noruega (octubre 2) y Nigeria (octubre 5).
Publicidad
La primera ronda, denominada fase de grupos, tendrá a los 24 equipos distribuidos en 6 cuadrangulares en los que se jugará bajo la modalidad de todos contra todos.
Los 2 primeros de cada grupo y los 4 mejores terceros avanzarán a octavos de final. De ahí en adelante el torneo tendrá la modalidad de eliminación directa a un partido para ir definiendo los que pasan a cuartos de final, semifinales y final. Además, habrá un encuentro por el tercer puesto.
⦁ Grupo A
Chile
Nueva Zelanda
Japón
Egipto
⦁ Grupo B
Corea del Sur
Ucrania
Paraguay
Panamá
⦁ Grupo C
Brasil
México
Marruecos
España
⦁ Grupo D
Italia
Australia
Cuba
Argentina
⦁ Grupo E
Estados Unidos
Nueva Caledonia
Francia
Suráfrica
⦁ Grupo F
Colombia
Arabia Saudita
Noruega
Nigeria