Mundial Sub-20 2025: hora y TV para ver Chile vs. Nueva Zelanda EN VIVO; jornada inaugural

El Mundial Sub-20 de 2025 empieza el sábado 27 de septiembre con 4 partidos. A primera hora, 3:00 de la tarde de Colombia, se escenificarán las contiendas Japón vs. Egipto (grupo A) y Corea del Sur vs. Ucrania (grupo B).

Entre tanto, en el segundo turno, el de las 6:00 p. m., tendrán acción Paraguay vs. Panamá (grupo B) y Chile vs. Nueva Zelanda (grupo A).

Sin embargo, el compromiso más atractivo será el que pondrá en escena a los dueños de casa, que se presentarán en el Estadio Nacional de Santiago en una contienda que en Colombia se podrá observar en directo por televisión



Hora y TV para ver Chile vs. Nueva Zelanda en el Mundial Sub-20

El partido estará disponible en las señales abiertas del Canal Caracol, Gol Caracol y vía ‘online’ mediante la aplicación Ditu para que la afición no pierda detalle.

Datos del partido:

- Chile vs. Nueva Zelanda

- Fecha: sábado 27 de septiembre

- Hora: 6:00 p. m., de Colombia

- TV: Gol Caracol - App: Ditu

Publicidad

Entre tanto, la Selección Colombia también se podrá ver en vivo por las mismas señales en sus compromisos del grupo F frente a Arabia Saudita (septiembre 29), Noruega (octubre 2) y Nigeria (octubre 5).

Mundial Sub-20 de Chile 2025: sistema de competencia

Publicidad

La primera ronda, denominada fase de grupos, tendrá a los 24 equipos distribuidos en 6 cuadrangulares en los que se jugará bajo la modalidad de todos contra todos.

Los 2 primeros de cada grupo y los 4 mejores terceros avanzarán a octavos de final. De ahí en adelante el torneo tendrá la modalidad de eliminación directa a un partido para ir definiendo los que pasan a cuartos de final, semifinales y final. Además, habrá un encuentro por el tercer puesto.

Grupos del Mundial Sub-20 de Chile 2025

⦁ Grupo A

Chile

Nueva Zelanda

Japón

Egipto

⦁ Grupo B

Corea del Sur

Ucrania

Paraguay

Panamá

⦁ Grupo C

Brasil

México

Marruecos

España

⦁ Grupo D

Italia

Australia

Cuba

Argentina

⦁ Grupo E

Estados Unidos

Nueva Caledonia

Francia

Suráfrica

⦁ Grupo F

Colombia

Arabia Saudita

Noruega

Nigeria