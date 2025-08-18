A jugador de Selección Colombia le siguen buscando equipo: "Fue una gran decepción"

El mercado de fichajes en el fútbol europeo no se ha cerrado. Todavía le queda le restan 13 días y por eso los clubes siguen atentos a realizar movimientos y mejorar sus plantillas. Sin embargo, en el caso jugador colombiano las noticias no son tan positivas puesto que le busca una salida inminente, tras regular nivel. Se trata de Carlos Cuesta defensor central del Galatasaray, quien todavía no define su futuro y sigue recibiendo críticas de la Prensa del 'viejo continente'.

Si bien en el conjunto turco, el defensor central Dávinson Sánchez ha sabido brillar, incluso renovó recientemente hasta el año 2029 y con una cuantiosa mejoría en su salario. La historia de Cuesta ha sido totalmente distinta por las irregularidades mostradas en los pocos minutos que tuvo en cancha. Fueron apenas nueve encuentros en los que no pudo demostrar las cualidades que llamaron la atención desde el Genk de Bélgica.

Carlos Cuesta, jugador colombiano al servicio del Galatasaray

Mientras el exNacional define su futuro, la prensa de Turquía lo sigue señalando. "El Galatasaray se encuentra en una encrucijada con respecto a Carlos Cuesta, quien fue traspasado la temporada pasada, pero resultó ser una gran decepción. Los rojiamarillos, que han llegado a acuerdos con el Spartak de Moscú ruso y el Vasco da Gama brasileño por el defensa colombiano, esperan la decisión del jugador. Si bien la directiva prefiere al Spartak por su salario ligeramente superior, Cuesta será quien decida. Se espera que el defensa de 26 años se marche por un precio de 6 millones de euros. Cuesta, quien llegó procedente del Genk al final de la temporada pasada por 8 millones de euros, ha disputado nueve partidos con el Galatasaray", reseñó el portal 'Sporx' el país euroasiático.

Ahora solo queda esperar a cuál de los dos equipos le da el sí, sobre todo pensando en la Selección Colombia, ya que la competencia es alta y justamente por el buen presente de otros defensores como el mismo Sánchez, Jhon Janer Lucumí y Yeferson Mosquera.