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Gol Caracol  / Nathan Ngoy vio la tarjeta roja, y dejó a Bélgica con diez jugadores vs. Irán, en el Mundial 2026

Nathan Ngoy vio la tarjeta roja, y dejó a Bélgica con diez jugadores vs. Irán, en el Mundial 2026

El jugador de Lille, Nathan Ngoy dejó con diez hombres en el campo a Bélgica tras una durísima falta en el segundo tiempo vs Irán, en el Mundial 2026. Vea la jugada acá

Por: Gol Caracol
Actualizado: 21 de jun, 2026
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Nathan Ngoy en Bélgica
Nathan Ngoy en Bélgica
AFP

Malas noticia recibió Bélgica en la parte complementaria del partido frente a Irán; Nathan Ngoy vio la tarjeta roja tras una dura falta al intentar cortar un contra ataque, y terminó siendo expulsado.

Cuando transcurría el minuto 65' de partido, el futbolista de Lille cometió un error y dejó un pase corto con destino a Courtois. Ante el intento de contra ataque de Irán, no tuvo otra opción que derribar a su rival sin pelota, con el infortunio de ver de inmediato la tarjeta roja por parte del juez central.

Vea la jugada acá:

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