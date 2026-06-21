Nathan Ngoy vio la tarjeta roja, y dejó a Bélgica con diez jugadores vs. Irán, en el Mundial 2026

Malas noticia recibió Bélgica en la parte complementaria del partido frente a Irán; Nathan Ngoy vio la tarjeta roja tras una dura falta al intentar cortar un contra ataque, y terminó siendo expulsado.

Cuando transcurría el minuto 65' de partido, el futbolista de Lille cometió un error y dejó un pase corto con destino a Courtois. Ante el intento de contra ataque de Irán, no tuvo otra opción que derribar a su rival sin pelota, con el infortunio de ver de inmediato la tarjeta roja por parte del juez central.

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