Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Neymar careó a Ancelotti; duras palabras arman polémica en la Selección de Brasil

Neymar careó a Ancelotti; duras palabras arman polémica en la Selección de Brasil

El futbolista brasileño no se guardó absolutamente nada frente a la decisión del italiano, por no convocarlo a esta doble jornada de Eliminatorias. ¡Polémico!

Neymar y Carlo Ancelotti cruzan 'picantes' declaraciones, previo a Eliminatorias.
Neymar y Carlo Ancelotti cruzan 'picantes' declaraciones, previo a Eliminatorias.
Foto: AFP.
Por: AFP
|
Actualizado: agosto 31, 2025 11:06 p. m.
Editado por: Gol Caracol