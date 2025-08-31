Juan Fernando Quintero salió con hielo en la rodilla y alerta a la Selección Colombia

Las alarmas en la Selección Colombia están encendidas, a solo días de enfrentar a Bolivia y Venezuela por doble jornada de Eliminatorias Sudamericanas, en donde el objetivo será clasificar a la Copa del Mundo del próximo año.

Y justamente, en estos días, que todos los futbolistas se están incorporando a la concentración de la ‘tricolor’ en Barranquilla, uno de los que ya genera dudas es Juan Fernando Quintero.

Este domingo, con el colombiano en cancha, River Plate no tuvo una buena actuación, pero le alcanzó para doblegar ante su público en el estadio Monumental por 2-0 a San Martín de San Juan, con los goles del juvenil Santiago Lencina y Maximiliano Salas.

Juan Fernando Quintero, jugador colombiano al servicio de River. AFP

De esta manera, el ‘millonario’, conducido por Marcelo Gallardo es líder la Zona B con 15 puntos, uno por delante de Vélez Sarsfield.

Sin embargo, la noticia pasó por el hecho de que Juan Fernando Quintero saliera del terreno de juego a los 67 minutos, por Juan Cruz Mena, protagonizando una de las imágenes más llamativas de la jornada, con un hielo en toda su rodilla.

Esto alarmó a todos, pero especialmente a los colombianos, teniendo en cuenta que posterior a este juego, el mediocampista antioqueño emprendería vuelo a la ‘arenosa’ para incorporarse al grupo conformado por Néstor Lorenzo y su cuerpo técnico.



¿Qué dijo Marcelo Gallardo sobre Juan Fernando Quintero?

Curiosamente, tras terminar el encuentro frente a San Martín de San Juan, el estratega argentino omitió asistir a la conferencia de prensa, en donde, evidentemente, uno de los temas principales era la salud de Juan Fernando Quintero.

“Marcelo Gallardo en conferencia de prensa, el DT sorprendió al suspender su habitual diálogo con los medios. La decisión no pasó inadvertida y generó interrogantes en el Monumental, pero la explicación fue clara: el Muñeco considera que ya habló demasiado en los últimos días y prefiere no repetir conceptos”, fue la información que citaron en ‘TyC Sports’.

🚨 Juanfer Quintero terminó con hielo en la rodilla. pic.twitter.com/LWorTX0A83 — Banda Roja (@BandaRoja_) August 31, 2025

¿Cómo calificaron a Juan Fernando Quintero en Argentina?

Pese a su activa participación en cancha, al antioqueño solo le dieron una puntuación de cinco, sobre diez, recalcando que está en un lugar del campo que no le favorece y eso se ve en su rendimiento e influencia futbolística.

“Sigue en esta versión donde lo vemos muy tirado atrás, con River en fase de ataque llega tarde a pisar tres cuartos, es curioso. Ergo, su labor se limita a la de un lanzador. Si su pegada no está fina, erra bastante en el pase vertical y solo queda que lateralice. Quizás sea algo físico, anda a saber, pero Quintero tiene que jugar 15 metros más adelante. Salió reemplazado, como era de imaginarse”, citaron en ‘TyC Sports’ sobre ‘Juanfer’, tras el partido contra San Martín.