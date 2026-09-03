Neymar explota por la cancha del estadio del Santos; "felicitaciones, gran trabajo de mie..."

Neymar culpó este jueves 3 de septiembre al mal estado de la cancha del estadio Vila Belmiro de la lesión que lo obligó a abandonar a los 45 minutos el partido entre Santos y Palmeiras por los cuartos de final de la Copa de Brasil, en el que el club de Pelé fue eliminado del torneo.

"Quería felicitar al responsable de la cancha en el Vila Belmiro. El de ayer (miércoles) fue el peor césped, lleno de huecos porque hicieron una descompactación un día antes del partido. ¡Increíble!", afirmó Neymar en un mensaje publicado en 'Instagram', en tono irónico.

El número '10' del Santos señaló que el equipo tuvo que jugar "contra el adversario" y también "contra el campo", debido a las irregularidades del terreno, que, según explicó, obligaron a los jugadores a hacer más fuerza para arrancar y frenar durante las carreras.

Neymar, figura y capitán del Santos. Foto: AFP

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Neymar fue sustituido en el descanso después de sentir dolores en el muslo derecho en los minutos finales del primer tiempo.



El delantero y capitán del Santos, que ya había mostrado su incomodidad con el estado de la cancha durante el calentamiento previo al partido contra Palmeiras, abandonó la cancha entre lágrimas.

Las lesiones que sufrieron Lucas Veríssimo y Barreal, que también tuvieron que abandonar el partido, también fueron atribuidas por Neymar al estado de la cancha.

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El Santos necesitaba remontar el 3-0 sufrido en el partido de ida, pero no pasó del empate sin goles, con lo que fue eliminado en los cuartos de final de la Copa de Brasil.

Acá el mensaje completo de Neymar sobre su queja del estado del campo del Vila Belmiro:

"Quería felicitar al responsable del campo de juego de Vila Belmiro…

Ayer fue el peor césped que ha tenido la Vila. Estaba lleno de hoyos porque hicieron la compactación apenas un día antes del partido.

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¡Increíble! Además de jugar contra el rival, tuvimos que jugar contra el campo… Se hace muchísimo más esfuerzo para arrancar y frenar durante las jugadas porque la cancha está completamente irregular.

No fue casualidad que tres jugadores sintieran molestias en el primer tiempo.

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¡Felicitaciones! Excelente trabajo de m***da", escribió el exBarcelona y PSG.