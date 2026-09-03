Millonarios y una baja que duele para lo que viene en la Liga BetPlay II-2026; hay reporte oficial

Millonarios ha tenido unos últimos días muy álgidos. Primero con el anuncio de la salida del banco técnico de Fabián Bustos, luego con una nueva derrota en el clásico capitalino contra Santa Fe adelantado de la jornada 16 de la Liga BetPlay II-2026, y a todo eso, se suma la lesión de un jugador importante en la zona posterior. El 'embajador' hizo un reporte oficial este jueves.

A través de un comunicado en sus distintas plataformas digitales, el azul de la capital de la República confirmó la baja de Jhomier Guerrero, quien sufrió una molestia en el duelo frente al 'león' en la noche del miércoles en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Sin duda una ausencia sensible para lo que viene en el actual campeonato de nuestro país.

De acuerdo al reporte médico del 'embajador', el campeón con Junior de Barranquilla estará un tiempo prolongado por fuera de los terrenos de juego.

Jhomier Guerrero se lesionó y será baja en Millonarios. Foto oficial de Millonarios

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"Millonarios FC informa que el jugador Jhomier Guerrero presentó, durante el partido vs. Santa Fe una fractura del tercio proximal del peroné. Recibió inmediatamente manejo ortopédico y a partir de este jueves inicia su proceso de rehabilitación", precisaron de entrada en el escribo.



A continuación complementaron que el oriundo de la ciudad de Barranquilla tendrá un "tiempo de recuperación según evolución" y le desearon una "pronta recuperación".

🩺▶️ Reporte Médico: Jhomier Guerrero.



Millonarios FC informa que el jugador Jhomier Guerrero presentó, durante el partido vs Santa Fe, fractura del tercio proximal del peroné.



Recibió inmediatamente manejo ortopédico y a partir de este jueves inicia su proceso de… pic.twitter.com/t6HyPR3iAU — Millonarios FC (@MillosFCoficial) September 3, 2026

Más novedades en Millonarios

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Pero la lesión y baja de Guerrero González no fue la única noticia que reportó el azul bogotano, ya que también notificó información relevante sobre Leonai Souza.

"Millonarios FC informa que el jugador Leonai Souza presenta una lesión muscular de los isquiotibiales de su pierna izquierda. Se le realizarán los estudios de diagnóstico pertinentes para determinar el grado de su lesión", escribieron en el comunicado.

¿Cuándo vuelve a jugar Millonarios en la Liga BetPLay II-2026?

El calendario del fútbol profesional colombiano indica que el siguiente reto será este domingo 6 de septiembre cuando visiten al Deportivo Pereira, en cumplimiento de la novena jornada. El balón rodará a las 6:10 de la tarde.

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¿Cómo va Millonarios en la Liga BetPlay II-2026?

El 'albiazul' se ubica en la quinta casilla de la clasificación general con 11 puntos, luego de siete compromisos disputados.