¿Quiénes son los '10' del futuro en Selección Colombia, tras el retiro de Juan Fernando Quintero?

Juan Fernando Quintero sorprendió en las últimas horas con un anuncio sobre su futuro en la Selección Colombia. El talentoso volante antioqueño comunicó que el Mundial 2026 en tierras norteamericanas fue el último torneo que disputó con la 'tricolor', dando así un paso al costado para darle la bienvenida a nuevos prospectos, y por supuesto, a los que han estado en el proceso tengan más protagonismo.

Ahora, ante estas relevantes novedades sale la pregunta de quién o quiénes pueden asumir ese rol de '10' en el combinado de nuestro país, y más teniendo en cuenta que el porvenir de James Rodríguez en el plantel que dirige Néstor Lorenzo es aún incierto. El cucuteño no tiene equipo, a eso sumarle que tiene 35 años, y que en los últimos clubes en los que ha militado su sumatoria de minutos han sido escasos.

Por eso, en Gol Caracol le contamos cuáles podrían ser esos futbolistas que asumirían el liderato en el mediocampo de la Selección Colombia, tras el retiro de Juan Fernando Quintero. Algunos de ellos son de la confianza del técnico nacional.

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Jorge Carrascal

El volante cartagenero, de 28 años, es de esas fichas importantes en la etapa de Lorenzo, y aunque no sumó minutos en la más reciente Copa del Mundo, es de esos futbolistas que puede cumplir esa función de '10' por su versatilidad en el campo de juego.

Jorge Carrascal, volante colombiano que milita en Flamengo. Foto: AFP

Actualmente, Carrascal Guardo vive un excelente presente con Flamengo en el fútbol de Brasil. Goles, asistencias y buen juego es el pan de cada día del mediocampista, incluso, Leonardo Jardim, entrenador del 'mengao', halagó su polifuncionalidad en los terrenos de juego."Es un jugador que puede jugar en las tres posiciones de ataque, como centrocampista o en las bandas", expresó.

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Yaser Asprilla:

Aunque ha estado fuera de las últimas convocatorias de la Selección Colombia, Yaser es también uno de los hombres de confianza de Néstor Lorenzo. El futbolista, de 22 años, ha vuelto a retomar su nivel en la segunda del fútbol español con el Girona, siendo importante en el inicio de la campaña ya que ha logrado inflar las redes contrarias en tres oportunidades en la misma cantidad de partidos disputados.

Yaser Asprilla festejando doblete con el Girona FC, de España. Foto: X de Girona.

En un segundo plano

En este listado de los '10' del futuro de la Selección Colombia 'saltan a la vista' otros nombres del balompié nacional y que han integrado los combinados juveniles de la 'amarilla'.

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Juan Manuel Rengifo

El talentoso es una de las figuras del fútbol colombiano en la actualidad, y alterna entre la titularidad y la suplencia en Atlético Nacional. Rengifo es ese reemplazo natural de Edwin Cardona en el 'verdolaga', y por sus cualidades en el tapete verde, que son visión de juego, una técnica envidiable de 'toque y voy', más su explosión al ataque, y a ello añadirle su buena pegada de media distancia y precisión letal en la pelota quieta. Su nombre estuvo en la lista preliminar al Mundial 2026.

Juan Manuel Rengifo, festejando triunfo de Atlético Nacional contra Pasto. Foto: X de Nacional.

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Jordan Barrera

El oriundo de Soledad (Atlántico) ha sido ese gestor del mediocampo en las juveniles de Colombia. Barrera estuvo en la prelista de 55 jugadores para la cita orbital en Norteamérica 2026, y aunque en la actualidad está lesionado y no jugaría más en lo que queda del 2026 con Botafogo, antes de esto, venía teniendo regularidad y siendo protagonista con el 'fogao' en el fútbol brasileño y a nivel continental en la Copa Sudamericana.

Jordan Barrera, mediocampista colombiano de Botafogo, anotó contra Sao Paulo Getty Images

Miguel Monsalve

Tras su periplo en el fútbol brasileño con Gremio de Porto Alegre, el medellinense tendrá una nueva oportunidad en el balompié internacional con Estudiantes de la Plata, escuadra a la que llegó en calidad de cedido con opción de compra. Su última temporada, si bien marcó algunos golazos, tuvo participación intermitente a causa de problemas físicos.

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Samuel Martínez

Es la nueva joya del balompié de nuestro país y con un buen porvenir en el fútbol internacional. Fue capitán y figura de la Selección Colombia Sub-17 del Sudamericano, y ese buen desempeño lo llevó a ser fichado por el Liverpool de la Premier League. Su visión de juego, su inteligencia técnica y su condición elegante a la hora de salir jugando han hecho que muchos expertos lo consideren como el futuro James Rodríguez.

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