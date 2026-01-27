Síguenos en:
Neymar no tiene margen de error; a convencer a Carlo Ancelotti y sueña con Mundial 2026

Neymar no tiene margen de error; a convencer a Carlo Ancelotti y sueña con Mundial 2026

El astro brasileño Neymar está listo para una temporada más con el Santos FC, y además de los objetivos en su club tiene en la mira lograr meterse en la convocatoria de Brasil para la Copa del Mundo.

Por: EFE
Actualizado: 27 de ene, 2026
Neymar Santos FC
Neymar con el Santos FC
Santos FC

