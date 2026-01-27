Neymar no tiene margen de error; a convencer a Carlo Ancelotti y sueña con Mundial 2026

Neymar encara sin red su segunda temporada desde que volvió al Santos con la mente puesta en convencer al seleccionador Carlo Ancelotti y conseguir una plaza para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

Después de un 2025 no exento de polémicas extradeportivas y marcado por una nueva ristra de lesiones, el exjugador de Barcelona y París Saint-Germain (PSG) decidió renovar con el club que lo vio nacer por una temporada más, hasta finales de este año.

El delantero terminó la temporada pasada dejando algún halo de esperanza de la estrella que fue.

Fue fundamental para que su Santos permaneciera en la primera división del Campeonato Brasileño y, de hecho, jugó tocado en esos últimos partidos en los que el conjunto albinegro se jugaba la salvación.



Al final, el balance de la temporada fue de 11 goles y 4 asistencias en apenas 28 partidos, casi la mitad del total que jugó el Santos.

Terminado el 'Brasileirão', el pasado 22 de diciembre, se sometió a una artroscopia para corregir una lesión en el menisco de su maltrecha rodilla izquierda.



A punto de recuperarse (de nuevo)

Aún de baja, el dorsal 10 se ha perdido la pretemporada, los primeros partidos del Campeonato Paulista y no estará previsiblemente en el arranque de la Liga brasileña este miércoles en la cancha del recién ascendido Chapecoense.

En los últimos días ha intensificado su proceso de recuperación con sesiones dobles, según dijo el entrenador del Santos, Juan Pablo Vojvoda, en rueda de prensa.

"Tenemos muchos partidos seguidos, pero veo a Neymar muy comprometido, enfocado en ponerse en forma para estar listo pronto y ayudar a su equipo de corazón", afirmó el preparador argentino.

Neymar, figura de Santos, en un partido del fútbol brasileño AFP

En este sentido, se espera que regrese en la segunda jornada, en el clásico contra el São Paulo, que se disputará el 4 de febrero en Vila Belmiro.

A partir de ahí empezará la cuenta atrás para intentar estar, primero, en la lista de convocados para los dos amistosos que la Canarinha jugará en marzo contra Francia y Croacia, en Estados Unidos.



El 'pero' de Ancelotti

Ancelotti, que en mayo completará su primer año al frente de Brasil, nunca le ha convocado y ha advertido en diversas ocasiones que solo lo llamará "si está al 100 % físicamente, no al 80 %".

El exentrenador del Real Madrid ha reconocido que 'Ney' es, "sin duda", el futbolista brasileño "más talentoso" y una "leyenda", pero siempre pone el 'pero' sobre su condición física.

"Podrá participar en la Copa del Mundo, si está en forma", aseveró.

En caso de convocarlo, 'Carletto' además no lo ve como extremo, sino como falso nueve.

Neymar, estrella brasileña de Santos, en un partido de la Liga de Brasil AFP

"Es un jugador que tiene mucho talento, cuanto más cerca esté de la portería rival, mayor es la oportunidad de marcar", dijo en una reciente entrevista con la revista Placar.

La buena noticia para Neymar, que el 5 de febrero cumplirá 34 años, es que no le faltarán partidos para hacer ver a Ancelotti que tiene que estar en la Copa del Mundo.

Hasta junio, habrá cerca de una veintena de partidos de Liga, dos de Copa de Brasil, seis de Copa Sudamericana y otros tantos del Campeonato Paulista.

Para esta temporada, el Santos le ha traído a otro hijo pródigo, el delantero Gabriel Barbosa 'Gabigol', con el que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.

Con todo, Neymar está centrado en su recuperación, su familia y sus compromisos publicitarios, según muestra a diario en sus redes sociales. Aunque ya ha vaticinado que esta temporada será "muy increíble".