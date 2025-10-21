Síguenos en::
Neymar se 'calentó' y echó fuerte vainazo a los árbitros en Brasil; no se guardó nada

Neymar se 'calentó' y echó fuerte vainazo a los árbitros en Brasil; no se guardó nada

El astro brasileño se pronunció en redes sociales, en las últimas horas, dejando 'picante' mensaje sobre el arbitraje en el fútbol brasileño; esto, tras derrota del Santos.

Por: AFP
Actualizado: 21 de oct, 2025
Editado por: Gol Caracol
Neymar, jugador de Brasil.
Neymar, jugador de Brasil.
Foto: AFP

