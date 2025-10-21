Neymar se 'calentó' y echó fuerte vainazo a los árbitros en Brasil; no se guardó nada

Con críticas al árbitro y un polémico "like" al video de un gol errado por su compañero, un todavía lesionado Neymar encendió las redes sociales tras un duro tropiezo del Santos el lunes en el Brasileirão.

El astro, de 33 años, estuvo en el estadio Vila Belmiro en el partido que Santos perdió 1-0 ante el Vitória, uno de los rivales directos del antiguo club de Pelé en la carrera por la permanencia en la primera división del fútbol brasileño.

"¡Tenemos que profesionalizar el arbitraje en Brasi!", publicó el atacante en X al cuestionar la actuación del principal Rafael Rodrigo Klein.

A la vez, fue blanco de críticas de torcedores por el "like" que le dio a un video que muestra el fallo sobre la línea de gol de Guilherme, atacante de su equipo.



"Soy un gran fan de Neymar (...), pero se equivocó", escribió un aficionado. "Darle 'me gusta' a un video donde Guilherme, su compañero, falla un cabezazo frente a la portería, especialmente con el Santos viviendo un momento tan difícil, suena a burla", agregó.

Tem que profissionalizar a arbitragem no brasil pra ontem ! — Neymar Jr (@neymarjr) October 21, 2025

Sin embargo, el exdelantero de Barcelona y Paris Saint-Germain defendió a Guilherme en un post que pedía su salida del equipo.

"Calma, no es para tanto", comentó.

Matheuzinho, quien firmó de penalti el gol del Vitória, celebró imitando la tradicional celebración de Neymar, con las manos extendidas a los lados de la cabeza.

En recuperación tras una lesión muscular en la pierna derecha, la estrella santista aún no tiene fecha confirmada para su retorno, aunque se espera que reaparezca en noviembre, siendo parte fundamental y aportando a que Santos evite el descenso.

Afectado por problemas físicos, el futbolista ha disputado solo 13 de los 28 partidos del Peixe esta temporada del Brasileirão, con tres goles.

Con 10 fechas por delante, el Santos ocupa la decimosexta posición -límite para la permanencia- con 31 puntos, los mismos que el Vitória.

