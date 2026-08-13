Vasco da Gama, con Johan Rojas y Marino Hinestroza, no pudo con Olimpia: 0-0 en Copa Sudamericana

Vasco da Gama y Olimpia firmaron un empate sin goles este jueves en el duelo de ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana, en Río de Janeiro.

El conjunto carioca dirigido por Pedro Emanuel fue de más a menos: monopolizó la primera mitad pero no consiguió quebrar la defensa paraguaya, y luego perdió la brújula en el complemento, hasta que finalmente abandonó del campo de juego bajo los silbidos de su hinchada.

Desde el pitido inicial, el Vasco se adueñó de la pelota, con más de 70 % de posesión, y dictó las condiciones de juego desde el terreno rival, con ocho finalizaciones al arco.

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Sin embargo, la falta de efectividad de los dueños de casa y el trabajo eficiente realizado por el portero de Olimpia, Gastón Olveira, impidieron la apertura del marcador.



Olveira fue la gran figura en los primeros 45 minutos al ahogar los gritos de gol de los locales con intervenciones clave frente a los remates de Johan Rojas, David Corrêa da Fonseca, Nuno Moreira y Puma Rodríguez.

La intensidad de los cruzmaltinos no salió a jugar la segunda parte del encuentro.

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Con el paso de los minutos, el equipo local perdió fuerza, fluidez en la elaboración e ímpetu para vulnerar la muralla del Decano, que se mantuvo gran parte de la noche replegado y consiguió enfriar el partido sin demasiados sobresaltos.

La ocasión más clara de Vasco en todo el segundo tiempo llegó recién en el tiempo añadido, cuando Claudio Spinelli conectó un remate que se marchó desviado.

Ahora, el pase a cuartos se definirá el próximo jueves a las 19:00 hora local (22:00 hora GMT) en el estadio Defensores del Chaco, de la ciudad paraguaya de Asunción.