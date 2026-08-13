Jhon Durán y Richard Ríos, ilusionados; se conoció el rival de Benfica en play offs de Europa League

Hearts tuvo mala suerte al no poder ganar el partido de vuelta de la tercera ronda de clasificación de la Liga Europa de la UEFA en Tynecastle Park, después de que el VAR anulara el primer gol de Calvin Miller por un fuera de juego muy ajustado. Los muchachos de color granate finalmente se adelantaron en el marcador gracias a un fantástico remate de Tomas Magnusson, pero Dodi Lukebakio empató de inmediato para el Benfica.

El entrenador Wouter Vrancken realizó dos cambios en el equipo que arrolló al Dundee United el fin de semana pasado. Stuart Findlay y Sabri Guendouz fueron titulares, en lugar de Sabah Kerjota y Amadou Ba-Sy.

Los Jambos comenzaron con buen pie, pero fueron los visitantes quienes tuvieron las primeras oportunidades del partido. Al inicio, John Duran remató por encima del travesaño desde dentro del área y, poco después, se encontró en una posición similar, esta vez lanzando un disparo que rebotó en el exterior del poste derecho de Beau Reus.

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Luego fue el turno de los chicos de granate de tomar la iniciativa, ejerciendo presión en la mitad de campo del Benfica, lo que culminó con una jugada de Guendouz, quien se desmarcó hacia adentro esquivando a tres jugadores de camiseta blanca antes de lanzar un tiro raso a la portería, pero directamente a las manos de Samuel Soares.



Una jugada a balón parado bien ejecutada estuvo a punto de darle la ventaja al Benfica tras el cuarto de hora de juego. Una serie de fintas llevó el balón al segundo palo, donde Richard Ríos lo remató hacia la portería, pero Reus logró bloquearlo lo suficiente como para desviarlo al fuera.

Richard Ríos, colombiano del Benfica. Getty Images.

Reus volvió a entrar en acción a tres minutos del final, lanzándose rápidamente para realizar una magnífica atajada y detener el remate de Andreas Schjeldrup desde el borde del área; luego atrapó con ambas manos el rebote antes de que Durán despejara el balón y cayera al suelo, pero se levantó la bandera por fuera de juego del delantero.

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Los Jambos tuvieron su mejor oportunidad del partido a los seis minutos de la reanudación. Un hermoso pase en profundidad por el centro llegó a Guendouz, pero este solo pudo disparar fuera desde dentro del área.

Guendouz volvió a estar en la jugada momentos después, ganando una carrera por el balón dentro del área del Benfica para darle un toque, pero Soares salió rápido para bloquear el disparo.

A continuación, el VAR le arrebató cruelmente el primer gol a los Hearts. Josh McPake realizó una potente carrera para entrar al área antes de centrar para que Miller rematara de lado con el pie al fondo de la red, pero el VAR consideró que McPake estaba fuera de juego por un margen mínimo.

Los Jambos mantuvieron la presión, y McCart remató de cabeza un centro de Spittal dentro del área, pero el balón salió por encima del travesaño.

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A 13 minutos del final, los Jam Tarts lograron el gol que tanto se merecían. Una combinación de suplentes permitió que Sabah Kerjota encontrara a Landry Kabore en el área, quien asistió a Magnusson, quien conectó un potente disparo desde lejos que se coló por la esquina inferior de la red.

Sin embargo, el fútbol puede ser cruel, y un minuto después el Benfica restableció la igualdad con un gol de Lukebakio.

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Reus realizó una atajada en los últimos minutos ante un remate de Barreiro, y el partido terminó en empate; el Benfica avanzó en la Liga Europa gracias a su amplia ventaja obtenida en el partido de ida en Lisboa.

Ahora, el Benfica se medirá contra Aarhus GF de Dinamarca por la ronda de play offs de la Europa League.