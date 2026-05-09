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Gol Caracol  / La Selección de Irán y una nueva postura de cara al Mundial, en días de conflicto en Oriente Medio

La Selección de Irán y una nueva postura de cara al Mundial, en días de conflicto en Oriente Medio

La Federación Iraní de Fútbol hizo una contundente advertencia a Estados Unidos y hay una fuerte tensión a solo 26 días del Mundial 2026.

Por: AFP
Actualizado: 9 de may, 2026
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La Selección Irán se clasificó al Mundial 2026 a realizarse en Estados Unidos, México y Canadá.
La Selección Irán se clasificó al Mundial 2026 a realizarse en Estados Unidos, México y Canadá.
Getty

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