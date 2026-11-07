Así quedó la tabla de posiciones en la Bundesliga, tras triunfos del Bayern Múnich y Dortmund:

Con nueve fechas disputadas en la Bundesliga, un cuarto de campeonato, Bayern Múnich y Borussia Dortmund lideran la tabla igualados a 21 puntos tras sus respectivas victorias de este sábado.

El gigante 'bávaro' se impuso 2-1 en casa del Mainz 05, mientras que el Dortmund hizo lo propio y con el mismo marcador en su Westfalenstadion ante el recién ascendido Elversberg.

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Bayern y Borussia empataron 2-2 el pasado sábado en Múnich.

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En Maguncia, los goles muniqueses fueron obra de Joshua Kimmich (14') y Lennart Karl (57'), ambos con el flamante Balón de Oro, Harry Kane, como asistente.



Bayern Múnich le ganó al Mainz 05 por la Bundesliga. Foto: AFP

El capitán de Inglaterra no ha visto puerta desde que recibió el galardón en Londres a finales de octubre. Pero sigue demostrando su capacidad como pasador y acumula ya diez asistencias esta temporada, además de diez goles en todas las competiciones.

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Kimmich expresó a 'DAZN' su satisfacción por que Kane hubiera ampliado su contrato con el club hasta 2029 el jueves.

"Es una de las razones por las que todo encaja en el vestuario. Es un jugador de nivel Balón de Oro, pero nunca se niega a hacer las pequeñas cosas. Es el tipo de persona que siempre está ahí para cada uno de sus compañeros. Y eso es realmente algo muy, muy especial", afirmó el polifuncional jugador.

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- Récord de Neuer -

De nuevo sin el DT Vincent Kompany, que se recupera de una enfermedad, el Bayern tampoco pudo contar con el alemán Jamal Musiala, el colombiano Luis Díaz, el marroquí Ismael Saibari ni el francés Serge Gnabry.

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El arquero Manuel Neuer se convirtió en el jugador de más edad en actuar con el Bayern cuando saltó al campo con 40 años y 225 días, pero fue sustituido antes del descanso por una lesión en el pie.

Manuel Neuer, arquero del Bayern Mùnich Transmisión

Y en Dortmund, el volante alemán Felix Nmecha firmó un doblete (55' y 71') para el BVB, pero un gol de Noel Futkeu a nueve minutos del final hizo sufrir a los locales en el tramo final.

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"Puede sonar aburrido, pero tenemos que ir partido a partido", dijo Nmecha sobre la posible lucha por el título.

- Leipzig se hace fuerte en casa -

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Detrás del dúo de cabeza, y a la espera del partido del Friburgo (16 puntos) contra el Union Berlin del domingo, el RB Leipzig se hizo con la tercera plaza con 18 unidades, al golear 5-2 al Augsburgo.

Los locales remontaron después de empezar perdiendo desde el primer minuto. Reaccionaron rápido y acabaron imponiéndose con claridad, con Ezechiel Banzuzi, Christopher Nkunku, David Raum, Rómulo y Christoph Baumgartner viendo puerta.

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El Leipzig suma ya cinco victorias en cinco partidos de Bundesliga en casa, con 23 goles a favor y solo dos en contra.

En otro partido, Jonathan Burkardt anotó un doblete en el empate 2-2 del Eintracht Frankfurt en el campo del recién ascendido Paderborn.

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Y en el último choque del día, el Stuttgart ganó 1-0 en casa al Werder Bremen gracias a un gol tempranero de Maximilian Mittelstädt.

Convocado para la selección alemana de Jürgen Klopp a mitad de semana, el máximo goleador de la Bundesliga, Niclas Füllkrug, se quedó sin marcar y no pudo encadenar un octavo partido seguido quebrando redes, lo que habría supuesto un nuevo récord.

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Así quedó la tabla de posiciones en la Bundesliga, tras triunfos del Bayern Múnich y Dortmund: