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Gol Caracol  / Denuncia de Atlético Mineiro para la final de Copa Sudamericana en Barranquilla; "imposible"

Denuncia de Atlético Mineiro para la final de Copa Sudamericana en Barranquilla; "imposible"

A pocos días para que ruede la pelota en el nuevo 'Metro', entre Atlético Mineiro y Boca Juniors, el club brasileño mostró su preocupación por un hecho en un comunicado.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 7 de nov, 2026
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Jugadores de Atlético Mineiro, tras clasificar a la final de la Copa Sudamericana 2026
Jugadores de Atlético Mineiro, tras clasificar a la final de la Copa Sudamericana 2026
AFP

La final de la Copa Sudamericana 2026 empieza a generar preocupación entre los aficionados de Atlético Mineiro. El equipo brasileño hizo públicas las dificultades que encontró para organizar el desplazamiento de sus hinchas a Barranquilla, debido a los elevados costos del transporte aéreo y a los obstáculos logísticos para conseguir vuelos especiales.

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A través de un comunicado en sus redes sociales, el 'Galo' informó que, junto con la Alcaldía de Belo Horizonte, sostuvo conversaciones con diferentes compañías aéreas para encontrar alternativas que permitieran trasladar al mayor número posible de seguidores a Colombia, de cara a la definición del próximo 21 de noviembre.

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Sin embargo, los esfuerzos no dieron el resultado esperado. Según explicó la institución, las cotizaciones recibidas llegaron hasta los 900.000 dólares, aproximadamente 4,5 millones de reales. Una cifra que hace "imposible" llevar adelante una operación de transporte de esa magnitud.

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A esto se sumó que las aerolíneas consultadas tampoco consiguieron habilitar vuelos comerciales regulares, debido a la complejidad logística que implicaría la operación.

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¿Qué hará Atlético Mineiro para llevar a sus hinchas a Barranquilla?

Ante ese panorama, el conjunto brasileño encontró una alternativa para garantizar la presencia de parte de su afición en la final. En conjunto con el Instituto Galo, el Club de los 113 y otros aliados, financiará el desplazamiento de 60 integrantes de barras organizadas.

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Estos aficionados tendrán la misión de llevar instrumentos de percusión para acompañar al equipo desde las tribunas y representar a la 'Massa Atleticana'. La iniciativa tendrá una inversión cercana a los 500.000 reales.

Además, Atlético Mineiro confirmó que ya se han vendido más de 8.000 entradas en el sector exclusivo para sus seguidores, lo que refleja el interés de la hinchada por acompañar al equipo en una nueva definición internacional.

Atlético Mineiro busca revalidar su ventaja contra Montevideo City Torque.
Atlético Mineiro busca revalidar su ventaja contra Montevideo City Torque.
Foto: AFP

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El club también reconoció la frustración de los miles de aficionados que soñaban con viajar a Colombia, pero aseguró que los costos y las dificultades logísticas no permiten organizar un traslado masivo. Para quienes permanezcan en Brasil, anunció un evento de transmisión del partido en la explanada de la Arena MRV.

La final de la Copa Sudamericana se disputará el sábado 21 de noviembre, a las 5:30 p. m. (hora colombiana), en Barranquilla. Atlético Mineiro y Boca Juniors se enfrentarán por el título continental en una cita que promete un gran ambiente en las tribunas del estadio Metropolitano.

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