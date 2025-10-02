Hablar de Jurgen Klopp es referirse a uno de los mejores entrenadores de la historia. Su palmarés, como director técnico, cuenta con dos Bundesliga, una Copa Alemania, dos Supercopa Alemania, una Premier League, una FA Cup, dos Carabao Cup, una Community Shield, una Champions League, una Supercopa de la UEFA y un Mundial de Clubes.

Sin embargo, en 2024, decidió poner punto final a su rol de estratega y se convirtió en el Director Global de Fútbol en Red Bull. Razón por la que sus seguidores y amantes del fútbol se siguen preguntando cuándo lo volverán a ver en los banquillos. Y es que lo que hizo en Mainz 05 (2001-2008), Borussia Dortmund (2008-2015) y Liverpool (2015-2024) fue impresionante.

Pero la ilusión se desvaneció rápidamente. "No quiero seguir trabajando como director técnico. La verdad es que no extraño nada. En casi 25 años fui solo dos veces a una boda: una de ellas fue la mía y la otra fue hace dos meses. En 25 años, he ido cuatro veces al cine, todas en las últimas ocho semanas. Ahora es agradable hacerlo", dijo en entrevista con 'The Athletic'.

"Estuve en muchos países diferentes como entrenador y no vi nada de ellos, solo el hotel, el estadio o el campo de entrenamiento. Nada más. No lo echaba de menos, pero ya ahora sí", añadió el alemán, quien protagonizó una rivalidad con Pep Guardiola, tanto en Alemania como en Inglaterra, cuando el español estuvo al frente de Bayern Múnich y Manchester City.

"Luego le digo a Pep (Guardiola) que él mejoró su hándicap (de golf) con la edad. ¡Yo no tenía ni un maldito minuto para jugar al golf! Por eso él es un genio y yo no. ¿Cuándo juega al golf? No me lo puedo creer", afirmó entre risas. Ahora, fue claro al decir que ese es su sentir en estos momentos y que, con el paso del tiempo, cualquier cosa puede pasar en su carrera.

"Eso es lo que creo, pero nunca se sabe. Tengo 58 años. Si volviera a empezar a los 65, todo el mundo diría: '¡Dijiste que nunca volverías a hacerlo!'. Eh, lo siento, ¡lo decía en serio al 100 % (cuando lo dije)! Eso es lo que pienso ahora. No echo nada de menos", expresó Jurgen Klopp, quien se mostró reflexivo y envió un mensaje sobre lo que aprendió como director técnico.

Jürgen Klopp, director técnico alemán de 58 años, en su último partido al frente de Liverpool AFP

"Si miras mi carrera, hay muchas más exitosas que la mía, pero lo tuve todo. Perdí más finales de la Champions League que la mayoría de la gente juega. Sé cómo perder y cómo sigue la vida", sentenció el alemán, quien tuvo a cargo a tres colombianos a lo largo de su carrera, que fueron Elkin Soto, en Mainz, Adrián Ramos, en Borussia Dortmund, y Luis Díaz, en Liverpool.