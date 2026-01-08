Sebastián Villa, claro sobre su futuro; dijo la camiseta que espera vestir en 2026

La salida de Sebastián Villa de Independiente Rivadavia de Argentina es otra de las novelas de inicio de año, ya que desde su club se ha anunciado que será trasferido, pero aún no se ha confirmado su destino.

De hecho, se encuentra haciendo pretemporada en solitario en suelo antioqueño mientras se resuelve su situación, pues se le ha asociado con grandes instituciones del continente.

El paisa de 29 años de edad fue capitán y figura en 2025, temporada en la que se coronó campeón de la Copa Argentina y contribuyó a la clasificación de su escuadra a la Copa Libertadores.

Por ello, su cotización subió y versiones de prensa lo han asociado con Flamengo de Brasil, River Plate de Argentina y hasta con el fútbol mexicano.



Sin embargo, hasta el momento no ha habido humo blanco con ninguna negociación debido a los montos que Independiente Rivadavia pide por él, que serían cercanos a los 12 millones de dólares.

En consecuencia, el atacante sigue a la espera de que se resuelva prontamente su situación si se tiene en cuenta que las diferentes ligas del continente están a punto de comenzar.

Entre tanto, el antioqueño aprovecha para soltar una que otra declaración para dar a conocer su punto de vista.



Sebastián Villa dice dónde quiere jugar en 2026

El futbolista fue visto en el campeonato infantil Baby Fútbol, que anualmente se celebra en Medellín y por el que han pasado varias figuras del profesionalismo, como él mismo, que actuó en ese certamen entre 2008 y 2009.

Su aparición no pasó desapercibida, pues sirvió para que se pronunciara sobre el equipo al que espera ir:

“Tenemos muchas llamadas, todo el día estamos en llamadas, así que estamos esperando la mejor decisión, la mejor oferta, buscando un proyecto”, apuntó en principio en palabras entregadas a Telemedellín.

Y señaló que le gustaría “volver a la Selección Colombia”, pues la escuadra ‘cafetera’ irá al Mundial y él no se quiere quedar afuera de esa cita.

Por último, se digirió a quienes lo ven como un referente: “El mensaje es que sigan luchando por su sueño, que todo en la vida se puede cumplir y que no dejen que nadie les diga que no lo pueden lograr”.

Clic, acá, para ver sus palabras.