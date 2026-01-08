Junior de Barranquilla despidió con emotivo video a una de sus figuras, que ya tiene nuevo club

Era un secreto a voces, sólo faltaba la confirmación oficial por parte del Junior de Barranquilla. El 'tiburón' despidió este jueves 8 de enero a una de sus 'baluartes' en los últimos seis años, lo hizo a través de un emotivo video en sus distintas redes sociales: Didier Moreno es el futbolista que no seguirá en este 2026.

"Hoy llegó el momento que nunca esperé que llegara. Fue más por decisiones personales y familiares, le digo adiós a una región, a una ciudad y a una institución que me acogió como un hijo desde el primer momento. Fueron seis años de infinidades de emociones y de momentos vividos, agradezco a la familia Char por acogerme y brindarme su confianza para representar a este equipo, el Junior de Barranquilla", expresó Moreno en el videoclip difundido por el 'rojiblanco'.

El experimentado volante, de 34 años, y oriundo de Bajó Baudó envió un mensaje de agradecimiento a cada compañero y técnico con el que compartió vestuario en la escuadra de la 'Arenosa' y sostuvo que se va con la "satisfacción de haber entregado" lo mejor al servicio del Junior.

Acción de juego entre Junior vs. Medellín, por Liga BetPlay. Foto: Colprensa.

"Agradezco a cada colaborar del club por siempre brindarme su mejor disposición y colaboración. Agradezco a cada técnico que tuve, a cada compañero con el cual pude compartir dentro de la institución. No, sin menos importante, agradezco a la razón de ser de la institución, su maravillosa hinchada que con cada presencia, cántico, elogio y crítica me ayudaron a crecer tanto en lo personal como deportivo. Me voy con el corazón inflado de alegría y con la satisfacción de haber entregado mi mejor profesionalismo al club", terminó por decir Moreno.



Le dieron la bienvenida en su club

Inmediatamente se dio a conocer la salida del experimentado volante del 'tiburón' se conoció cuál será su próximo destino. Didier Moreno continuará en el FPC, ahora luciendo los colores de Independiente Medellín, club en el que ya jugó en el pasado.



"El Deportivo Independiente Medellín informa que Didier Moreno es nuevo jugador del club y vestirá nuevamente la camiseta del 'equipo del pueblo' tras firmar un contrato por dos años. El mediocampista llega al DIM luego de consagrarse campeón en el fútbol colombiano, acumulando a lo largo de su carrera siete títulos nacionales, reflejo de una trayectoria marcada por la competitividad, la regularidad y el liderazgo dentro del terreno de juego", precisaron en el club rojo de Antioquia.

[✍️🏿🔴🔵] Dídier vuelve a ser Poderoso:

El volante campeón con el Medallo en 2016 y 2019 regresa a vestir la sagradahttps://t.co/hTFdauyJ6T — DIM (@DIM_Oficial) January 8, 2026