Millonarios transfirió a un jugador a club de Estados Unidos, que lo definió con "hambre de gol"

Millonarios es uno de los clubes del fútbol profesional colombiano que ultima detalles para la conformación de su plantilla para este 2026. Los 'embajadores' tienen retos importantes que incluye participación en la Copa Sudamericana desde la primera fase, y por ello, los movimientos en el mercado de pases no se han hecho esperar. Lo último que reporta el club azul bogotano fue la transferencia de un futbolista con rumbo a los Estados Unidos.

El elenco que dirige Hernán Torres utilizó sus medios digitales para confirmar que Juan Esteban Carvajal continuará su travesía deportiva en una escuadra de la segunda división del fútbol norteamericano.

“Millonarios FC informa que Juan Esteban Carvajal ha sido transferido al Club Phoenix Rising de la USL Championship de Estados Unidos", precisaron desde la escuadra 'albiazul', que a continuación le deseó "muchos éxitos en sus próximos proyectos" al deportista de 22 años.

Comunicado Oficial Juan Carvajal

A su vez desde la escuadra de la USL Championship le dieron la bienvenida al delantero 'cafetero', que se formó en la cantera de Millonarios. Lo definieron como un futbolista "con mucho potencial" y que se convierte en la segunda adquisición del club.

"Originario de Bogotá, Rising marca el segundo club de Carvajal. El delantero se unió a la cantera de Millonarios en 2015, donde debutó con el primer equipo en 2023 y formó parte del plantel que ganó la Superliga de Colombia en 2024", se leyó en el comunicado de la escuadra del norte del continente americano.

En la web oficial del Phoenix Rising destacaron algunos logros de Caravajal. "Hizo siete contribuciones de gol (4 tantos y tres asistencias) en 30 apariciones entre 2023-25, incluida la Copa Libertadores, donde anotó el gol de la ventaja contra CD Palestino en mayo de 2024".

“(Carvajal) es un jugador con un potencial sin explotar. Tras jugar para Millonarios en la máxima categoría de Colombia, tenemos un delantero con hambre de gol”, dijo el entrenador del club, Pa-Modou Kah sobre el artillero colombiano.

Primeras impresiones de Juan Esteban Carvajal

Por su parte, el jugador bogotano sostuvo que está listo para este nuevo reto; confía en aportar sus mejores cualidades al servicio del equipo.

“He tenido la oportunidad de jugar en algunos de los torneos más importantes de Sudamérica, incluyendo la Copa Libertadores, donde incluso marqué un gol. Espero aportar todo lo que pueda en la cancha, pero lo más importante es marcar muchos goles", expresó Carvajal a los medios oficiales de su nuevo equipo.