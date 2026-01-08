Síguenos en:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Millonarios transfirió a un jugador a club de Estados Unidos, que lo definió con "hambre de gol"

Millonarios transfirió a un jugador a club de Estados Unidos, que lo definió con "hambre de gol"

A través de un comunicado en sus plataformas digitales, Millonarios informó de esta decisión y agradeció a este jugador por su esfuerzo mientras vistió la camiseta 'embajadora'.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 8 de ene, 2026
Millonarios en uno de los partidos del 2025 en la Liga BetPlay.
