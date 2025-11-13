Cruz Azul ya tomó decisión radical tras la fractura de Kevin Mier, se filtró lo que harán para 2026

En Cruz Azul se lamentan y todo por la dolorosa lesión que sufrió Kevin Mier el pasado sábado 8 de noviembre frente a Pumas, en duelo de la jornada 17 de la Liga MX. La 'máquina cementera' perdió a una de sus fichas claves para lo que se viene en el balompié de la nación norteamericana, que son los cuartos de final, y ante la dura baja del arquero colombiano, se filtró lo que harán para lo que resta de este año y lo que sigue en el 2026.

La gran incógnita que salta a la vista es si los 'celestes' ficharán a un nuevo guardameta para suplir al oriundo de Barrancabermeja, para pelear no sólo en la serie contra las 'Chivas' de Guadalajara sino en las competencias venideras. Se conocieron detalles sobre este tema.

De acuerdo a 'TV Azteca' en su página web y citando la información del periodista Gerardo González, Cruz Azul "no piensa fichar a otro portero para el 2026. Kevin Mier (cuyo rival no fue expulsado por una insólita razón) será el guardameta cuando regrese y, mientras tanto, se le dará oportunidad a Andrés Gudiño como el titular debajo de los tres postes".

Kevin Mier, guardameta colombiano de Cruz Azul, sufrió una dura falta en la Liga MX y salió lesionado Getty Images

En otro de los apartados del citado medio mexicano resaltan que el mercado de pases está cerrado y por ello Cruz Azul no podrá contratar un nuevo arquero hasta el 2026.

Publicidad

"La decisión de la directiva de 'La Máquina Cementera' pasa porque en realidad no puede fichar a ningún futbolista para la Intercontinental y lo que resta del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, puesto que el mercado de fichajes está cerrado. Es decir, podría comprar a un arquero pero recién para 2026, siendo que en febrero Mier ya estará recuperado", indican.



¿Qué lesión sufrió Kevin Mier, arquero del Cruz Azul?

"CF Cruz Azul informa que, después de realizar estudios de imagen, se pudo informar que nuestro jugador, Kevin Mier, presenta una fractura de tibia en la pierna derecha ocasionada por la entrada de parte del jugador Adalberto Carrasquilla en el partido de la última jornada", indicó el club mexicano en un comunicado el día miércoles.

Agregando que "será sometido a un procedimiento quirúrgico y su alta médica dependerá de la evolución que presente en las siguientes etapas de su recuperación".



¿Cuándo es Cruz Azul vs. Chivas de Guadalajara?

El partido de ida por los cuartos de final de la Liga MX será este 26 de noviembre con horario por definir en el Estadio Akron. La vuelta está pactada para el 29 del mismo mes.