Egipto y una delicada denuncia, tras polémica derrota contra Argentina, en el Mundial 2026

La Federación Egipcia de Fútbol anunció el miércoles que había solicitado la expulsión de la competición del equipo arbitral que dirigió el partido en el que los "Faraones" perdieron 3-2 ante Argentina en los octavos de final del Mundial.

"Hany Aburida, presidente de la Federación Egipcia de Fútbol, presentó una queja ante la FIFA exigiendo una investigación sobre el árbitro francés François Letexier... tras los graves errores arbitrales cometidos por el equipo de jueces y el doble rasero aplicado", señaló un comunicado de la federación.

El martes, Letexier anuló un gol de Mostafa Ziko —cuando Egipto ganaba 1-0— después de que el VAR interviniera para señalar una falta sobre Lisandro Martínez ocurrida en una fase anterior de la jugada.

Pocos minutos después, Ziko puso el 2-0 a favor de Egipto, dejándolos a las puertas de alcanzar los cuartos de final por primera vez en su historia; sin embargo, surgió una nueva polémica en el tiempo añadido, una vez que Cristian Romero y Lionel Messi habían logrado empatar el encuentro para los campeones.



En la jugada previa al gol de la victoria argentina, marcado por Enzo Fernández, Egipto considera que debió haberse señalado un penalti a su favor debido a un agarrón de Alexis Mac Allister sobre Hamdy Fathy.

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"Aburida exigió investigar a todo el equipo arbitral, incluidos los árbitros de vídeo, debido a los errores flagrantes y a la negativa a revisar ciertas imágenes que, a nuestro juicio, favorecían a la selección egipcia; consideramos que en ellas se evidencia el derecho de los 'Faraones' a un gol válido y a un penalti", afirmó el comunicado egipcio.

Asimismo, se añadió que el presidente había "exigido la exclusión del árbitro y de todo su equipo de la Copa del Mundo tras investigar estos errores y demostrar la existencia de discriminación contra la selección nacional de Egipto".

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El comunicado se hizo eco de las declaraciones realizadas por el seleccionador de Egipto, Hossam Hassan, inmediatamente después del partido.

"No quiero andarme con rodeos ni hablar de mala suerte. Hoy hemos sido objeto de un engaño injusto; hemos sufrido una injusticia", declaró Hassan a los periodistas.

"No hemos visto respeto ni juego limpio. No ha habido respeto ni juego limpio".

Hassan comentó a la cadena BeIN Sports: "Quizás querían mantener a los campeones del mundo en la competición. Quizás querían que Messi siguiera en la lucha.

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"En el fútbol, a veces existen factores externos que van más allá de los aspectos técnicos. Los campeones del mundo recibieron apoyo a todos los niveles".