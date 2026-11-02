Noticia de última hora; Colombia será sede del Sudamericano Sub-20 de 2027

El fútbol juvenil de Sudamérica volverá a tener a Colombia como protagonista. Este lunes 2 de noviembre, la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) sorprendió a los aficionados al anunciar que el país será el anfitrión del Sudamericano Sub-20 de 2027, certamen que reunirá a las principales selecciones juveniles del continente.

La noticia fue confirmada por el propio ente rector del fútbol sudamericano a través de sus redes sociales, donde también reveló las fechas en las que se disputará la competencia. "¡La CONMEBOL #Sub20 2027 tiene fecha y sede confirmadas!", publicó la organización, acompañando el anuncio con la confirmación de Colombia como escenario del campeonato.

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De acuerdo con la información divulgada, el torneo comenzará el 22 de enero y se extenderá hasta el 7 de febrero de 2027. De esta manera, el país tendrá la responsabilidad de organizar uno de los campeonatos más importantes del calendario juvenil, que representa una vitrina para los futbolistas que buscan dar el salto al profesionalismo y consolidarse en sus respectivas selecciones.

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Sin embargo, todavía quedan detalles importantes por conocerse. Hasta el momento, la CONMEBOL no ha informado cuáles serán las ciudades encargadas de recibir los encuentros ni los estadios que estarán disponibles para la competencia. Se espera que en los próximos meses se entreguen más detalles sobre la organización, la distribución de los grupos y el calendario de partidos.

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En el aspecto deportivo, el Sudamericano Sub-20 será una oportunidad fundamental para las diez selecciones afiliadas a la CONMEBOL. Además de disputar el título continental, los equipos buscarán conseguir uno de los cupos que entrega la competencia para el Mundial Sub-20 de 2027, que tendrá como sedes a Azerbaiyán y Uzbekistán.