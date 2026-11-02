Síguenos en:
Tendencias:
HARRY KANE
LUIS DÍAZ
FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Noticia de última hora; Colombia será sede del Sudamericano Sub-20 de 2027

Noticia de última hora; Colombia será sede del Sudamericano Sub-20 de 2027

Este lunes, la Conmebol sorprendió con esta información de última hora del Sudamericano Sub-20 del próximo año. Revelaron fechas, pero todavía no se conoce las ciudades que acogerán el torneo.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 2 de nov, 2026
Comparta en:
Sudamericano Sub-20.
Sudamericano Sub-20.
Conmebol.

El fútbol juvenil de Sudamérica volverá a tener a Colombia como protagonista. Este lunes 2 de noviembre, la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) sorprendió a los aficionados al anunciar que el país será el anfitrión del Sudamericano Sub-20 de 2027, certamen que reunirá a las principales selecciones juveniles del continente.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

La noticia fue confirmada por el propio ente rector del fútbol sudamericano a través de sus redes sociales, donde también reveló las fechas en las que se disputará la competencia. "¡La CONMEBOL #Sub20 2027 tiene fecha y sede confirmadas!", publicó la organización, acompañando el anuncio con la confirmación de Colombia como escenario del campeonato.

Publicidad

Últimas noticias

Cristiano Ronaldo Jr. y Cristiano Ronaldo.
Gol Caracol

Cristiano Ronaldo Júnior sigue los pasos de su padre; convocado a la Selección Portugal Sub-17

Cerro Porteño vs. Olimpia terminó con fuertes desmanes.
Gol Caracol

Clásico en Paraguay terminó en tragedia; un hincha fallecido tras Cerro Porteño vs. Olimpia

De acuerdo con la información divulgada, el torneo comenzará el 22 de enero y se extenderá hasta el 7 de febrero de 2027. De esta manera, el país tendrá la responsabilidad de organizar uno de los campeonatos más importantes del calendario juvenil, que representa una vitrina para los futbolistas que buscan dar el salto al profesionalismo y consolidarse en sus respectivas selecciones.

Publicidad

Sin embargo, todavía quedan detalles importantes por conocerse. Hasta el momento, la CONMEBOL no ha informado cuáles serán las ciudades encargadas de recibir los encuentros ni los estadios que estarán disponibles para la competencia. Se espera que en los próximos meses se entreguen más detalles sobre la organización, la distribución de los grupos y el calendario de partidos.

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

En el aspecto deportivo, el Sudamericano Sub-20 será una oportunidad fundamental para las diez selecciones afiliadas a la CONMEBOL. Además de disputar el título continental, los equipos buscarán conseguir uno de los cupos que entrega la competencia para el Mundial Sub-20 de 2027, que tendrá como sedes a Azerbaiyán y Uzbekistán.

Publicidad

Relacionados

Selección Colombia

Selección Colombia Sub 20

Sudamericano sub 20

Publicidad

Publicidad

Publicidad