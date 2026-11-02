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Gol Caracol  / Cristiano Ronaldo Júnior sigue los pasos de su padre; convocado a la Selección Portugal Sub-17

Cristiano Ronaldo Júnior sigue los pasos de su padre; convocado a la Selección Portugal Sub-17

Este lunes, el hijo mayor de Cristiano Ronaldo fue incluido en la lista de jugadores que lucharán por la clasificación para el Campeonato de Europa 2027 de la categoría.

Por: EFE
Actualizado: 2 de nov, 2026
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Cristiano Ronaldo Jr. y Cristiano Ronaldo.
Cristiano Ronaldo Jr. y Cristiano Ronaldo.
AFP.

Cristiano Ronaldo Júnior, el hijo mayor de Cristiano Ronaldo, figura entre los convocados de la selección sub-17 de Portugal para los próximos partidos de clasificación para el Campeonato de Europa del año que viene, según ha anunciado este lunes la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF).

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'Cristianinho', como se le conoce en Portugal, forma parte de la convocatoria de 23 jugadores para los partidos en casa contra Andorra (11 de noviembre), Bulgaria (14) y Serbia (17).

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El primogénito de Cristiano tiene 16 años, juega de extremo y milita en las categorías inferiores del actual club de su padre, el Al Nassr saudí.

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Será la primera vez que juegue con la selección sub-17 de Portugal, tras sus exitosas etapas en la sub-15 -con la que marcó un doblete en la final de un torneo que ganó su equipo- y en la sub-16, donde se alzó con otras dos competiciones y anotó tres goles en nueve partidos.

Mientras Cristiano Júnior representará a la sub-17, Portugal queda pendiente de saber si Cristiano Ronaldo estará incluido en la próxima convocatoria de la absoluta, que se anunciará el próximo viernes.

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Cristiano, de 41 años, abandonó repentinamente la última concentración por desacuerdos con el seleccionador, Jorge Jesus, y fue sancionado con 30 días de suspensión -ya cumplidos- y una multa de 255 euros.

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Según avanzó el jugador en un comunicado, el motivo del desencuentro fue que Jesus lo había hecho calentar durante media hora y luego no sacarlo al campo.

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