Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Águilas Doradas 1-0 Fortaleza

La fecha 17 del fútbol profesional colombiano retomó sus acciones este lunes 2 de noviembre con el duelo entre Águilas Doradas y Fortaleza, el cual dejó como ganador a los antioqueños por un marcador de 1 a 0, en el estadio Atanasio Girardot, en Medellín.

El encuentro fue parejo de principio a fin, con pocas opciones de gol y ambos guardametas muy seguros en los arcos. Solo sobre el final, al minuto 78, Andrés Ricaurte, capitán de los 'dorados', logró abrir el cerrojo y le dio la victoria a los locales.

Publicidad

Con este triunfo, Águilas es octavo con 25 puntos y a falta de dos jornadas sigue con la esperanza viva de clasificar a la siguiente fase. Del otro lado, los 'amiz', ya eliminados, son penúltimos con apenas 12 unidades.

Publicidad

Fecha 17 de la Liga BetPlay II-2026

Inter de Bogotá 1-1 Once Caldas

Llaneros 3-2 Junior

Deportivo Cali 2-0 Boyacá Chicó

Independiente Medellín 2-1 Alianza Valledupar

Águilas Doradas 1-0 Fortaleza

Lunes 2 de noviembre

Atlético Bucaramanga vs. Atlético Nacional

Publicidad

Martes 3 de noviembre

Deportivo Pereira vs. Deportes Tolima

Deportivo Pasto vs. Jaguares

Miércoles 4 de noviembre

Cúcuta Deportivo vs. Independiente Santa Fe

Millonarios vs. América de Cali

Publicidad

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026