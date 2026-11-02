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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Águilas Doradas 1-0 Fortaleza

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Águilas Doradas 1-0 Fortaleza

Este lunes, Águilas Doradas superó a Fortaleza en Medellín y sigue vivo con miras a clasificar entre los ocho mejores de la fase del todos contra todos.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 2 de nov, 2026
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Águilas Doradas vs. Fortaleza.
Águilas Doradas vs. Fortaleza.
COLPRENSA.

La fecha 17 del fútbol profesional colombiano retomó sus acciones este lunes 2 de noviembre con el duelo entre Águilas Doradas y Fortaleza, el cual dejó como ganador a los antioqueños por un marcador de 1 a 0, en el estadio Atanasio Girardot, en Medellín.

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El encuentro fue parejo de principio a fin, con pocas opciones de gol y ambos guardametas muy seguros en los arcos. Solo sobre el final, al minuto 78, Andrés Ricaurte, capitán de los 'dorados', logró abrir el cerrojo y le dio la victoria a los locales.

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Con este triunfo, Águilas es octavo con 25 puntos y a falta de dos jornadas sigue con la esperanza viva de clasificar a la siguiente fase. Del otro lado, los 'amiz', ya eliminados, son penúltimos con apenas 12 unidades.

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Fecha 17 de la Liga BetPlay II-2026

Inter de Bogotá 1-1 Once Caldas
Llaneros 3-2 Junior
Deportivo Cali 2-0 Boyacá Chicó
Independiente Medellín 2-1 Alianza Valledupar
Águilas Doradas 1-0 Fortaleza

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Lunes 2 de noviembre
Atlético Bucaramanga vs. Atlético Nacional

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Martes 3 de noviembre
Deportivo Pereira vs. Deportes Tolima
Deportivo Pasto vs. Jaguares

Miércoles 4 de noviembre
Cúcuta Deportivo vs. Independiente Santa Fe
Millonarios vs. América de Cali

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Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026

POSICIÓNEQUIPOPJDGPUNTOS
1Atlético Nacional16+1935
2América16+1634
3Deportivo Cali17+1933
4Bucaramanga16+928
5Santa Fe16+628
6Millonarios16+1026
7Independiente Medellín17026
8Águilas Doradas17+225
9Once Caldas17+324
10Cúcuta16-621
11Tolima16-120
12Inter de Bogotá17-220
13Llaneros17-420
14Alianza Valledupar17-1218
15Deportivo Pereira16-717
16Junior Barranquilla17-416
17Boyacá Chicó16-1516
18Jaguares17-1213
19Fortaleza17-812
20Deportivo Pasto16-1312
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