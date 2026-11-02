Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Águilas Doradas 1-0 Fortaleza

La fecha 17 del fútbol profesional colombiano retomó sus acciones este lunes 2 de noviembre con el duelo entre Águilas Doradas y Fortaleza, el cual dejó como ganador a los antioqueños por un marcador de 1 a 0, en el estadio Atanasio Girardot, en Medellín.
El encuentro fue parejo de principio a fin, con pocas opciones de gol y ambos guardametas muy seguros en los arcos. Solo sobre el final, al minuto 78, Andrés Ricaurte, capitán de los 'dorados', logró abrir el cerrojo y le dio la victoria a los locales.
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Con este triunfo, Águilas es octavo con 25 puntos y a falta de dos jornadas sigue con la esperanza viva de clasificar a la siguiente fase. Del otro lado, los 'amiz', ya eliminados, son penúltimos con apenas 12 unidades.
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Fecha 17 de la Liga BetPlay II-2026
Inter de Bogotá 1-1 Once Caldas
Llaneros 3-2 Junior
Deportivo Cali 2-0 Boyacá Chicó
Independiente Medellín 2-1 Alianza Valledupar
Águilas Doradas 1-0 Fortaleza
Lunes 2 de noviembre
Atlético Bucaramanga vs. Atlético Nacional
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Martes 3 de noviembre
Deportivo Pereira vs. Deportes Tolima
Deportivo Pasto vs. Jaguares
Miércoles 4 de noviembre
Cúcuta Deportivo vs. Independiente Santa Fe
Millonarios vs. América de Cali
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Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026
|POSICIÓN
|EQUIPO
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1
|Atlético Nacional
|16
|+19
|35
|2
|América
|16
|+16
|34
|3
|Deportivo Cali
|17
|+19
|33
|4
|Bucaramanga
|16
|+9
|28
|5
|Santa Fe
|16
|+6
|28
|6
|Millonarios
|16
|+10
|26
|7
|Independiente Medellín
|17
|0
|26
|8
|Águilas Doradas
|17
|+2
|25
|9
|Once Caldas
|17
|+3
|24
|10
|Cúcuta
|16
|-6
|21
|11
|Tolima
|16
|-1
|20
|12
|Inter de Bogotá
|17
|-2
|20
|13
|Llaneros
|17
|-4
|20
|14
|Alianza Valledupar
|17
|-12
|18
|15
|Deportivo Pereira
|16
|-7
|17
|16
|Junior Barranquilla
|17
|-4
|16
|17
|Boyacá Chicó
|16
|-15
|16
|18
|Jaguares
|17
|-12
|13
|19
|Fortaleza
|17
|-8
|12
|20
|Deportivo Pasto
|16
|-13
|12