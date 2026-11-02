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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Leyendas del Junior aprobaron la renovación del Metropolitano; "estadio de calidad y nivel mundial"

Leyendas del Junior aprobaron la renovación del Metropolitano; "estadio de calidad y nivel mundial"

Víctor Pacheco y Carlos 'El Pibe' Valderrama fueron invitados de honor para ver de primera mano las nuevas mejoras en las instalaciones del estadio que ahora ha sido denominado como el 'Super Metro'.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 2 de nov, 2026
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Estadio Metropolitano de Barranquilla.
Estadio Metropolitano de Barranquilla.
Alcaldía de Barranquilla.

El estadio Metropolitano de Barranquilla continúa mostrando su nueva cara y recibió la aprobación de dos referentes del fútbol colombiano. Carlos 'El Pibe' Valderrama y Víctor Pacheco recorrieron las instalaciones del renovado escenario junto al alcalde Alejandro Char, quien compartió en sus redes sociales detalles de la visita y las impresiones de las leyendas del Junior y la Selección Colombia.

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La remodelación del 'Coloso de la Ciudadela' se realizó con miras a albergar la final de la Copa Sudamericana 2026, que se disputará el próximo 21 de noviembre entre Boca Juniors y Atlético Mineiro. El objetivo es convertir el recinto en un escenario de talla internacional, preparado para recibir grandes espectáculos deportivos.

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A través de su publicación, Char expresó la emoción de compartir el recorrido con dos históricos: "¡Hoy nos trajimos a dos históricos de nuestro Junior del alma y de la Selección Colombia, el @pibevalderramap y @victorpacheco07, a recorrer nuestro renovado Supermetro! Qué alegría mostrarles cómo está quedando su casa, recordar tantos momentos que vivieron en esta cancha y las alegrías que nos regalaron. Hoy este escenario se transforma en un estadio de talla mundial, en honor a todas esas grandes historias del fútbol colombiano que aquí se escribieron, para recibir grandes espectáculos y poder ser testigo de muchas más".

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Durante el video, el alcalde también explicó uno de los cambios más importantes en el terreno de juego: "La gran herencia de este estadio es la cercanía con el espectáculo; bajamos la cancha 4 metros. Esta grama no se levanta, es híbrida, está bien cosida y protege al jugador".

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Las palabras de Valderrama fueron contundentes al valorar el resultado de las obras. El exjugador, símbolo del Junior y de la Selección Colombia, manifestó: "Felicitaciones, yo creo que en Sudamérica no hay un estadio de esta calidad y categoría. Los felicito".

Por su parte, Víctor Pacheco destacó el cumplimiento de los compromisos y la calidad de la infraestructura: "Lo que usted dice lo cumple, es un estadio de nivel mundial. Los jugadores solo tienen que jugar fútbol porque tienen este escenario de maravilla y lujo, que puedan disfrutarlo no solo en Barranquilla sino todo el mundo. Que lo cuidemos".

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De esta manera, el Metropolitano recibió el visto bueno de dos de sus grandes referentes, en la antesala de una final continental que pondrá los ojos del fútbol sudamericano sobre Barranquilla.

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