Novedades del Real Madrid previo al clásico con Barcelona; importante figura estaría de vuelta

El belga Thibaut Courtois, guardameta del Real Madrid, volvió a completar este lunes una sesión de entrenamiento después de estar de baja un mes tras sufrir una lesión en el recto anterior del cuádriceps derecho durante el partido contra el Manchester City, durante la vuelta en los octavos de final de la Champions League, en tanto que el francés Ferland Mendy sufre una lesión en el tendón del recto femoral de la pierna derecha.

Courtois, que se tuvo que retirar en el intermedio del partido contra el conjunto de Pep Guardiola, completó este lunes el entrenamiento, el primero de la semana del equipo blanco para preparar el clásico que se disputara el domingo en el Spotify Camp Nou.

Asimismo, el portero belga de 33 años, se ha perdido desde entonces ocho partidos, entre ellos el derbi ante el Atlético de Madrid y los dos encuentros por los de cuartos de final en Champions League ante el Bayern Múnich del colombiano Luis Díaz.

Por contra, continuaron con la recuperación de sus respectivas lesiones del español Dani Carvajal, el turco Arda Güler, el delantero Kylian Mbappé y los brasileños Eder Militao y Rodrygo Goes. Como es habitual, los titulares de campo en la victoria ante el Espanyol tuvieron trabajo de recuperación y el resto de la plantilla se ejercitó en el césped.



Real Madrid venció a Espanyol de visitante en la Liga de España. Foto: AFP

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Mendy es la otra baja que tiene Álvaro Arbeloa tras lesionarse este domingo en el encuentro ante el Espanyol por la jornada 34 de La Liga de España. Según el parte médico emitido este lunes, se le ha diagnosticado "una lesión en el tendón del recto femoral de la pierna derecha", por lo que queda pendiente de evolución. El francés ha participado tan solo en nueve partidos en la presente temporada víctima de continuas y constantes lesiones, una tendencia que ha sido habitual desde su llegada en la temporada 2019-20.

Entre tanto, el próximo reto al cuan se deberá de enfrentar el conjunto 'meregune' es este domingo 10 de mayo frente al Barcelona, encuentro que tendra horario de apertura a las 2:00 pm (hora Colombia).