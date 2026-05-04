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Gol Caracol  / Novedades del Real Madrid previo al clásico con Barcelona; importante figura estaría de vuelta

Novedades del Real Madrid previo al clásico con Barcelona; importante figura estaría de vuelta

Luego de estar casi un mes por fuera de las canchas tras sufrir una lesión en su muslo derecho, una de las piezas claves del conjunto 'merengue' podría regresar para el clásico, el domingo.

Por: EFE
Actualizado: 4 de may, 2026
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Bajas en Real Madrid para el partido contra Real Betis, por La Liga de España
Bajas en Real Madrid para el partido contra Real Betis, por La Liga de España
AFP

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