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Gol Caracol  / Impactante choque de cabezas en Chelsea vs Nottingham; Jesse Derry salió en camilla y al hospital

Impactante choque de cabezas en Chelsea vs Nottingham; Jesse Derry salió en camilla y al hospital

El joven futbolista del Chelsea, Jesse Derry causó preocupación este lunes en el partido de Premier League, luego de un choque de cabezas que lo hizo caer inconsciente. Imágenes sensibles.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 4 de may, 2026
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Jesse Derry Chelsea
Jesse Derry, del Chelsea, siendo atendido por los médicos - Foto.
Getty Images

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