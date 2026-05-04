Impactante choque de cabezas en Chelsea vs Nottingham; Jesse Derry salió en camilla y al hospital

Chelsea y Nottingham Forest jugaron este lunes por la fecha 35 de la Premier League, con victoria 0-3 para los visitantes sobre los 'blues', la noticia de dicho compromiso se dio por parte de Jesse Derry, quien salió en camilla y directo al hospital.

El joven futbolista del cuadro de Stamford Bridge fue sustituido al minuto 45 luego de un impactante choque de cabezas con Zach Abbott, que dejó al del Chelsea llevando la peor parte y cayendo inconsciente al suelo.

Por supuesto, compañeros, rivales y hasta el árbitro central pidieron que entraran rápidamente el cuerpo médico de los 'blues'. Fue atendido por varios instantes, y luego con oxígeno y en camilla fue trasladado al hospital, tal y como informan en Inglaterra. El video es viral en redes sociales por el duro impacto entre ambos jugadores.



Así fue el choque de cabezas en Chelsea vs Nottingham, con Jesse Derry lesionado:

Pues 45 minutos ha durado el debut de Jesse Derry en la Premier con el Chelsea en Stamford Bridge. Golpe tremendo con Abbott y es retirado en camilla con collarín y oxígeno. pic.twitter.com/jOivonYNNi — Pruden López (@PrudenLpez1) May 4, 2026

Todo Stamford Bridge aplaudió a Jesse Derry: el jugador del Chelsea sufrió un muy fuerte golpe y tras varios minutos de tensión, se retiró en camilla del duelo ante Forest.



📺 Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/f8KRzC5ZJ4 — SportsCenter (@SC_ESPN) May 4, 2026