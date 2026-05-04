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Gol Caracol  / Ciclismo  / Paul Seixas, nueva figura del ciclismo mundial, confirmó su presencia en el Tour de Francia 2026

Paul Seixas, nueva figura del ciclismo mundial, confirmó su presencia en el Tour de Francia 2026

La oficialización de su participación en el Tour de Francia se hizo a través de un vídeo colgado en las redes sociales por su equipo, el Decathlon, y desde ya existe gran expectativa.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 4 de may, 2026
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Paul Seixas, ciclista francés.
Paul Seixas, ciclista francés.
Getty Images.

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