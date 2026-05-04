Paul Seixas, nueva figura del ciclismo mundial, confirmó su presencia en el Tour de Francia 2026

La joven promesa del ciclismo francés Paul Seixas, de 19 años, anunció este lunes que participará en la próxima edición del Tour de Francia. El ganador de la Vuelta al País Vasco y de la Flecha Valona, segundo de la Strade Bianche y de la Lieja-Bastona-Lieja, en ambos casos por detrás del esloveno Tadej Pogacar, puede convertirse en el ciclista más joven en tomar la salida de la ronda gala desde 1937.

La oficialización de su participación en el Tour se hizo a través de un vídeo colgado en las redes sociales por su equipo, el Decathlon, que hasta ahora se había mostrado prudente sobre la posibilidad de alinear a Seixas en la ronda gala.

En el mismo, el joven ciclista aparece en el domicilio de Alta Saboya de sus abuelos, donde "todo empezó", explica el corredor que durante varios minutos repasa con ellos algunos de sus trofeos.

"Vengo a deciros que en julio próximo tendré una carrera", les dice el joven ciclista, a lo que su abuela pregunta si se trata del Tour de Francia y él responde: "Sí".



"Has pensado en mí, que tengo ya 85 y los años pasan,...", responde el abuelo.

Publicidad

Seixas ha despertado una enorme expectativa en el pelotón francés, que sueña con ganar el Tour de Francia por vez primera desde que Bernard Hinault lograra su quinta corona en 1985.

Vencedor del Tour del Porvenir del año pasado, su carrera ha sufrido un acelerón esta temporada, convirtiéndose en el País Vasco en el primer ciclista francés que se apunta una victoria de una carrera por etapas del World Tour desde Christophe Moreau en 2007.

Paul Seixas, ganador de la Flecha Valona 2026. Getty Images.

Publicidad

Sin embargo, con su participación en el Tour Seixas da un enorme salto, ya que nunca antes ha competido en una carrera de tres semanas y lo hará junto a los mejores del pelotón, como Pogacar, el danés Jonas Vingegaard o el belga Remco Evenepoel.

Tras su segundo puesto en la pasada Lieja, donde en algunos tramos plantó cara a Pogacar, el Decathlon había anunciado que iba a analizar los datos de recuperación del ciclista antes de decidir la conveniencia de incluirle en la nómina del Tour.

La presión mediática y popular era grande para un equipo que ha invertido de forma importante en el ciclismo y que aspira a aprovechar la fama que está cobrando Seixas para rentabilizar su apuesta.