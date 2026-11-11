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Gol Caracol  / Nueva polémica con la Selección de Irán; no la dejaron aterrizar para jugar un torneo

Nueva polémica con la Selección de Irán; no la dejaron aterrizar para jugar un torneo

A pesar de que se había anunciado que la Selección de Irán enfrentaría a Irak, Líbano y Palestano, del 13 al 17 de noviembre, los planes cambiaron a última hora.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 11 de nov, 2026
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Editado por: EFE
Selección de Irán
Selección de Irán
AFP

Las autoridades de Irak impidieron el aterrizaje del avión que transportaba a la selección de fútbol de Irán en el Aeropuerto Internacional de Basora, en el sur del país, para evitar las sanciones impuestas por Estados Unidos al sector aéreo iraní, informaron a EFE fuentes oficiales iraquíes.

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Una fuente del Consejo Provincial de Basora afirmó bajo condición de anonimato que Irak prohibió el aterrizaje del vuelo "en cumplimiento de las sanciones estadounidenses impuestas a las aerolíneas iraníes", que entraron en vigor a finales de septiembre y afectaron a decenas de aerolíneas iraníes, además de a otros países.

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La Autoridad de Aviación Civil iraquí ya había anunciado que acataba las amenazas estadounidenses, indicó el informante, que recordó que Bagdad no se puede permitir ignorarlas debido a las repercusiones económicas que tendrían para el segundo mayor productor de petróleo de la OPEP.

Selección de Irán.
Selección de Irán.
AFP.

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El combinado nacional de fútbol de Irán tenía previsto participar en el Torneo Internacional de Basora 2026, una competición amistosa que reúne a otras tres selecciones, la de Irak, el Líbano y Palestina, y que se celebra del 13 al 17 de noviembre.

El Departamento del Tesoro estadounidense anunció en septiembre la imposición de sanciones a 27 aerolíneas de la República Islámica y la amenaza de castigos a las compañías aéreas de terceros países que les ofrezcan servicios, en un nuevo intento de aislar a Irán del resto del mundo.

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Turkmenistán, Azerbaiyán, Emiratos Árabes Unidos, Georgia y Omán suspendieron las operaciones de compañías aéreas iraníes.

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Irak suspendió los vuelos de las aerolíneas en un primer momento, pero más tarde los reanudó gracias a una exención de Washington con la ciudad de Nayaf, una de las ciudades sagradas chiíes más importantes, ya que alberga el santuario del imán Ali, el primer imán de esta rama del islam, por lo que cada año la localidad recibe a millones de peregrinos de Irán.

Las sanciones a las aerolíneas iraníes forman parte de la operación 'Paria Económico' que lanzó Washington para aislar aún más financieramente a Teherán y tratar de doblegarlo en la guerra iniciada el pasado 28 de febrero, a lo que se suma el bloqueo a puertos y buques iraníes.

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