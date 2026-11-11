"No haber clasificado al Mundial 2026 fue un duro golpe; nos ha costado levantarnos de eso"

El centrocampista boliviano, Ramiro Vaca, atribuyó las derrotas sufridas por Bolivia en sus últimos amistosos al "golpe anímico" sufrido tras quedar fuera del reciente Mundial 2026, aunque aseguró que el equipo está motivado y encarará de buena forma sus partidos contra Perú y Ecuador.

La Verde quedó a un paso de volver a un Mundial después de más de tres décadas, al haber alcanzado la repesca en las eliminatorias de la Copa del Mundo disputada en Norteamérica, pero no logró superar la fase decisiva que se disputó en marzo.

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El equipo boliviano acumula cuatro derrotas al hilo en amistosos jugados entre junio y septiembre.

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Vaca, que milita en el Khor Fakkan emiratí, declaró que los resultados "no muy buenos" de la Verde en los partidos posteriores a su caída en la repesca no fueron porque el equipo se hubiera "estancado".



"Teníamos mucha ilusión de poder representar a nuestro país en el mundial que pasó", expresó.

"No haber conseguido ese objetivo fue un golpe muy duro. Nos ha costado mucho levantarnos de eso", agregó Vaca a los medios en la ciudad oriental de Santa Cruz, donde Bolivia se entrena con miras a los amistosos contra la Blanquirroja y la Tri.

Selección Bolivia en el repechaje al Mundial 2026 - Foto: AFP

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El centrocampista sostuvo que "ahora toca dejar todo eso atrás, empezar de nuevo" y aseguró que los jugadores bolivianos están "muy motivados" y con "esa sed de revancha de poder llevar" a su país "al siguiente mundial".

También consideró que los partidos contra Perú y Ecuador se deben "aprovechar al máximo" para "sacar un buen resultado y continuar con esta preparación que va a ser muy importante de cara al inicio de la eliminatoria" para el Mundial 2030.

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"Lo más importante es la forma en la que juguemos, que sigamos haciendo las cosas bien, que podamos seguir trabajando esta identidad que tenemos como selección y esperamos poder conseguir dos buenos resultados en esta fecha FIFA", agregó.

Vaca es uno de los 10 'extranjeros' llamados por el seleccionador de Bolivia, Óscar Villegas, para la visita a Perú en Lima este viernes y para enfrentar a Ecuador en Guayaquil cuatro días después.