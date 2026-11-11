La Selección de Francia, en aprietos; perdió a otra figura por lesión y ya van tres bajas

El centrocampista del Real Madrid, Aurélien Tchouaméni, se perderá por lesión la concentración de la selección de Francia para los partidos contra Italia y Turquía, informa la federación de su país.

Tchouaméni "vuelve a sufrir una lesión en el aductor derecho, igual que el verano pasado en el Mundial de 2026. Lleva sintiendo molestias desde su llegada al CNF Clairefontaine (Yvelines), el lunes", indica la RFEF.

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"Teniendo en cuenta su historial médico y tras consultar con los médicos del Real Madrid, el cuerpo técnico de los Bleus, de acuerdo con el jugador, decidió el martes por la noche devolverlo a su club. Pasará la noche con el grupo y partirá el miércoles hacia Madrid. No será sustituido", agrega la FFF.

Zinedine Zidane, director técnico de la Selección Francia, en medio de un entrenamiento AFP

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Esta baja se suma a la de Marcus Thuram, quien se resintió de los problemas que arrastró en su último partido con el Inter de Milan frente al Como, por lo que Zidane decidió que abandonara la concentración.



De igual manera, el entrenador del conjunto galo se vio en la necesidad de desconvocar a Pierre Kalulu, de 26 años por una lesión en los isquiotibiales en el partido que la Juventus de Turín contra la Fiorentina.