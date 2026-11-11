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Gol Caracol  / Lionel Scaloni volvió a ser noticia por su futuro; en la Selección Argentina están atentos

Lionel Scaloni volvió a ser noticia por su futuro; en la Selección Argentina están atentos

Argentina ya trabaja en Ezeiza para preparar el clásico contra Uruguay y el posterior duelo contra Costa Rica, pero con Scaloni como gran protagonista de la semana.

Por: EFE
Actualizado: 11 de nov, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Selección Argentina.
Selección Argentina.
Getty Images.

La selección argentina de fútbol, que afronta su primera cita tras el encuentro de despedida de la Albiceleste de Lionel Messi y con el foco puesto en la posible renovación de Lionel Scaloni como técnico, ya trabaja con vistas al partido que disputará este viernes contra la Uruguay de Diego Forlán.

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Con la llegada de los jugadores del Atlético de Madrid, Julián Alvarez, Giuliano Simeone, autor del gol en la derrota frente al Barcelona (1-2) que privó a los rojiblancos del asalto al liderato de la Liga española, y Juan Musso, y de un Franco Mastantuono en gran momento de forma en el Fiorentina italiano, entre otros referentes, el equipo entrenado por Scaloni inició la preparación para la doble cita internacional que tiene en esta 'ventana FIFA' con la Celeste y con Costa Rica.

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Scaloni, que dirigirá su primer partido tras el fallecimiento, el 28 de octubre, de su madre, Eulalia Marzetti, encabezó este martes la primera sesión de entrenamientos en las instalaciones que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tiene en Ezeiza (provincia de Buenos Aires).

Lionel Scaloni, DT de la Selección Argentina.
Lionel Scaloni, DT de la Selección Argentina.
Foto: AFP

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Los futbolistas hicieron en el gimnasio ejercicios a las órdenes de los preparadores físicos para continuar en el campo con trabajo de técnicas con balón y movimientos de velocidad y coordinación. Bajo la supervisión de Scaloni, ensayaron jugadas de once contra once y transiciones defensa-ataque, según informó la AFA, ya que la sesión fue a puerta cerrada.

Los entrenamientos continuarán este miércoles y mañana, jueves, cuando también está prevista la rueda de prensa de Scaloni.

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El seleccionador es el gran protagonista de esta concentración, ya que, tras perder la final del Mundial 2026 contra España, dejó en suspenso su posible renovación. No obstante, todo apunta a que el 'Gringo' anunciaría precisamente este jueves su continuidad al frente de la Albiceleste con la que ya conquistó el Mundial 2022, dos títulos de Copa América (2021 y 2024) y la Finalissima 2022.

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Argentina, cuyo último partido fue el 6 de octubre ante Benín (3-0), que selló la despedida a Messi como jugador albiceleste, recibirá a Uruguay este viernes en Buenos Aires y, cuatro días después, jugará ante Costa Rica en Córdoba.

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La Celeste, que después jugará con República Dominicana, disputará su cuarto encuentro a las órdenes de Diego Forlán, Balón de Oro del Mundial de Sudáfrica 2010, nombrado seleccionador sub-20 de Uruguay y que dirige de manera interina a la absoluta.

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Sus primeros amistosos al frente del banquillo celeste finalizaron con derrota por 3-1 ante Japón, con victoria por 1-4 frente a Corea del Sur y con goleada por 1-6 ante India.

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