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Gol Caracol  / El gesto de Vinícius Júnior con un niño que no pasó desapercibido y ha dado de qué hablar

El gesto de Vinícius Júnior con un niño que no pasó desapercibido y ha dado de qué hablar

Del delantero brasileño del Real Madrid, Vinícius Júnior, no solo se habla por lo que hace adentro del terreno de juego, sino también afuera del mismo.

Por: EFE
Actualizado: 11 de nov, 2026
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Vinícius Júnior, delantero brasileño del Real Madrid, en medio de un partido de La Liga de España
Vinícius Júnior, delantero brasileño del Real Madrid, en medio de un partido de La Liga de España
AFP

Vinícius Júnior, futbolista del Real Madrid, ha invitado a un partido del conjunto blanco a un niño de Sudán que no tiene piernas como consecuencia de un ataque con drones, además de mandarle un vídeo de apoyo en el que le desea que pueda volver a jugar al fútbol.

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Zaher es un niño de trece años que perdió las piernas en el citado ataque y cuyo sueño es volver a jugar al fútbol de nuevo gracias a las prótesis que lleva. En un reportaje con la cadena británica 'BBC', Zaher contó que su futbolista favorito es Vinícius Júnior y que ojalá pudiera conocerlo algún día.

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A través del Real Madrid, la 'BBC' se puso en contacto con el jugador y este respondió con un mensaje en vídeo.

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"Me han contado tu historia", comienza el brasileño. "Sé lo difíciles que han sido estos últimos meses para ti. Espero que puedas hacer un buen uso de tus prótesis y que puedas volver a jugar al fútbol y encontrar la felicidad, te lo mereces. Me gustaría que vinieras a un partido del Real Madrid y pasáramos el día juntos".

"Decidle que le quiero, que su mensaje me ha alegrado mucho", respondió Zaher.

Vinícius Júnior, delantero brasileño, en el partido de Real Madrid contra AEK por Champions League
Vinícius Júnior, delantero brasileño, en el partido de Real Madrid contra AEK por Champions League
AFP

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Habibah, la madre de este niño, estaba con él cuando el ataque sucedió en 2024 en Khartoum, la capital de Sudán.

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"Le miré y estaba sangrando, había sangre por todos lados. Estaba destrozado. Me preguntaba que por qué les había dejado cortarle las piernas".

Tras conocerse su historia y su deseo de volver a jugar al fútbol, Zaher y su madre se trasladaron a El Cairo, donde el niño se sometió a una operación y se le implantaron dichas prótesis.

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"Sacarle una sonrisa era casi imposible, pero ahora puedes ver que ríe y que tiene una gran confianza en sí mismo", apuntó Habibah.

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