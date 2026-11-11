James Rodríguez dio de qué hablar en España por su gol con Nacional; "está de vuelta"

James Rodríguez volvió a ser noticia en el fútbol internacional. Esta vez, el mediocampista colombiano llamó la atención de la prensa española luego de marcar su primer gol con Atlético Nacional, en el empate 1-1 frente a Once Caldas, por el partido de ida de las semifinales de la Copa BetPlay 2026. Su anotación no solamente fue importante para el resultado del compromiso, sino que también significó el final de una prolongada sequía goleadora.

El tanto del cucuteño no pasó desapercibido en territorio europeo. El periódico español 'Estadio Deportivo' publicó un artículo sobre el presente del futbolista de 35 años, quien volvió a celebrar una anotación después de varios meses. De hecho, el medio tituló su publicación: "James Rodríguez, ex de Real Madrid, Rayo Vallecano o Bayern Múnich, está de vuelta".

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La publicación destacó la importancia del gol conseguido por el volante colombiano en el estadio Palogrande de Manizales y recordó algunos de los clubes más importantes por los que pasó durante su trayectoria, entre ellos, Real Madrid y Bayern Múnich.

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La anotación llegó cuando transcurría el minuto 82 del encuentro. Atlético Nacional buscaba la igualdad después de verse abajo en el marcador desde el minuto 38, cuando Luis Felipe Gómez había adelantado al conjunto de Manizales.



En una de las acciones ofensivas del equipo antioqueño, William Tesillo envió un balón largo hacia el área rival. Allí apareció James Rodríguez, quien controló con el pecho y, sin dejar caer la pelota, sacó un potente remate de pierna izquierda para vencer al arquero Joan Parra y establecer el 1-1 definitivo.

James Rodríguez, festejando golazo con Nacional contra Once Caldas. Foto: Colprensa.

La celebración del '10' de la Selección Colombia reflejó la emoción de volver a encontrarse con el gol. Según recordó 'Estadio Deportivo', su última anotación había sido el 19 de noviembre de 2025, en un compromiso con el combinado nacional.

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Además, el medio español recordó que James ya había aportado asistencias desde su llegada al conjunto antioqueño, pues había participado en goles frente a Internacional de Bogotá, Independiente Medellín y Junior de Barranquilla.

El regreso del mediocampista al fútbol colombiano, en el segundo semestre de 2026, representa una nueva oportunidad para recuperar protagonismo a nivel de clubes, después de experiencias en México, Estados Unidos y España.

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Ahora, James tendrá la posibilidad de seguir sumando minutos y aportar su experiencia en Atlético Nacional. El próximo martes 17 de noviembre, el equipo antioqueño recibirá a Once Caldas en el estadio Atanasio Girardot, en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa BetPlay, una nueva oportunidad para que el colombiano siga dando de qué hablar.