Nueva polémica en Copa Betplay; dos goles de Barranquilla frente a Junior, en fuera de lugar

Este miércoles, en el estadio Romelio Martínez, Barranquilla FC y Junior se enfrentaron en el juego de vuelta de la fase 1B, el cual no estuvo exento de polémicas acciones y decisiones arbitrales. En esta instancia del torneo no se cuenta con la asistencia y apoyo del VAR.

Dos de las anotaciones del Barranquilla se dieron con un fuera de juego que no fue advertido por los jueces de línea. El primer tanto, a los tres minutos, fue obra de Sebastián Borja, sin embargo, tuvo como previa una posición ilícita de Jhoynner Lozano.

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La jugada generó eco y el 'VAR Central', cuenta especializada en arbitraje, dejó en claro que el tanto no debió sumar en el marcador. "En el gol que anota Borja para Barranquilla FC hay un fuera de juego previo no sancionado. La asistente Jenny Torres no levantó la bandera, la jugada transcurrió y acabó en gol para los locales. Recordemos que en Copa no hay VAR", reseñó.

🚩 FUERA DE JUEGO: En el gol que anota Borja para Barranquilla FC hay un fuera de juego previo no sancionado. La asistente Jenny Torres no levantó la bandera, la jugada transcurrió y acabó en gol para los locales. Recordemos que en Copa no hay VAR. pic.twitter.com/ouIdHCpsP7 — EL VAR CENTRAL (Andrés) (@ElVarCentral) July 29, 2026

Más tarde, a los 68 minutos, Barranquilla volvió a anotar y de nuevo hubo polémica. Aldair Pérez remató de media distancia, el arquero Jefferson Martínez dio rebote y Jhoynner Lozano marcó, pero estaba ligeramente adelantado. El juez de linea tampoco levantó la bandera.



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