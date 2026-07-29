Luis Díaz fue el invitado de lujo en el partido Junior vs. Barranquilla FC; hizo el saque de honor

Este miércoles, se llevó a cabo el partido de vuelta de la Fase 1B de la Copa BetPlay entre Junior y Barranquilla FC, sin embargo, todo el protagonismo previo y durante el encuentro se lo llevó la presencia de Luis Díaz en el estadio.

El guajiro que continúa disfrutando de sus vacaciones en la ciudad la 'arenosa' tras culminar su participación en el Mundial de Clubes con la Selección Colombia, se le vio presenciando el partido entre los dos clubes en los que jugó en el fútbol colombiano, junto a su esposa Geraldine Ponce.

Antes de comenzar el compromiso, 'Lucho' fue invitado a realizar el saque de honor, y además recibió la camiseta de Barranquilla FC, club en el que debutó como profesional años atrás. Al futbolista del Bayern Múnich se le vio muy emocionado y orgulloso, además de posar y tomarse fotos con los protagonistas del encuentro junto a la terna arbitral.

Cabe recordar que Díaz Marulanda el día martes estuvo con el alcalde de la ciudad Alejandro Char, visualizando como trascurre la remodelación del estadio Metropolitano Roberto Meléndez, que desde hace cinco meses se encuentra inhabilitado para Junior, por la construcción den nuevas tribunas para la implicación del recinto de 43.000 mil asientos, a aproximadamente 65.000.

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🇨🇴💪 ¡Luis Díaz presente en el Junior vs. Barranquilla! ¡El atacante de la selección Colombia hizo saque de honor en el partido de #LACOPAxWIN! pic.twitter.com/XhpRkPzOjD — Win Sports (@WinSportsTV) July 29, 2026

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Allí 'Lucho' caminó por las zonas de alimentos, camerinos, tribunas y por supuesto la cancha, donde apreció como se ve ahora el estadio sin la pista atlética y ahora con tribunas en la zona baja, donde tuvo mayor parte la remodelación. Además, el alcalde aprovechó apara sorprender no solo a él sino a toda la ciudadanía para dar la noticia que la parte posterior del estadio contará con iluminación led, para culminar como uno de las canchas más modernas de todo el continente.

¿Cuándo se le acaban las vacaciones a Luis Díaz?

Cabe recordar que el futbolista de 29 años ha estado de vacaciones desde el 8 de julio, día después de la eliminación de la Selección Colombia del Mundial 20206, a manos de Suiza, en los octavos de final. Según el diario 'bild', Bayern Múnich espera que todos los jugadores que disputaron la cita orbital, ya se encuentren concentrados a más tardar el 10 de agosto, para preparar el primer reto de la temporada, que será la final de la Copa de Alemania vs. Borussia Dortmund, el 22 del mismo mes.