Síguenos en:
Tendencias:
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
NÉSTOR LORENZO
LUIS DÍAZ
DAVID OSPINA
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Luis Díaz fue el invitado de lujo en el partido Junior vs. Barranquilla FC; hizo el saque de honor

Luis Díaz fue el invitado de lujo en el partido Junior vs. Barranquilla FC; hizo el saque de honor

El guajiro estuvo presente en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla, para presenciar el clásico de la ciudad, por la Copa BetPlay. A 'Lucho' re regalaron camiseta el hizo saque de honor.

Por:  Leonardo Mosquera Moreno
Actualizado: 29 de jul, 2026
Comparta en:
Luis Díaz con Junior vs. Barranquilla FC
Luis Díaz con Junior vs. Barranquilla FC
Pantallazo de X

Este miércoles, se llevó a cabo el partido de vuelta de la Fase 1B de la Copa BetPlay entre Junior y Barranquilla FC, sin embargo, todo el protagonismo previo y durante el encuentro se lo llevó la presencia de Luis Díaz en el estadio.

El guajiro que continúa disfrutando de sus vacaciones en la ciudad la 'arenosa' tras culminar su participación en el Mundial de Clubes con la Selección Colombia, se le vio presenciando el partido entre los dos clubes en los que jugó en el fútbol colombiano, junto a su esposa Geraldine Ponce.

Zinedine Zidane
Gol Caracol

Cuál es el salario de Zinedine Zidane como técnico de la Selección Francia; sorprendentes detalles

América de Cali vs. Atlético Nacional.
Fútbol Colombiano

América de Cali vs. Atlético Nacional podría aplazarse; estas son las razones

Antes de comenzar el compromiso, 'Lucho' fue invitado a realizar el saque de honor, y además recibió la camiseta de Barranquilla FC, club en el que debutó como profesional años atrás. Al futbolista del Bayern Múnich se le vio muy emocionado y orgulloso, además de posar y tomarse fotos con los protagonistas del encuentro junto a la terna arbitral.

Cabe recordar que Díaz Marulanda el día martes estuvo con el alcalde de la ciudad Alejandro Char, visualizando como trascurre la remodelación del estadio Metropolitano Roberto Meléndez, que desde hace cinco meses se encuentra inhabilitado para Junior, por la construcción den nuevas tribunas para la implicación del recinto de 43.000 mil asientos, a aproximadamente 65.000.

Publicidad

Publicidad

Allí 'Lucho' caminó por las zonas de alimentos, camerinos, tribunas y por supuesto la cancha, donde apreció como se ve ahora el estadio sin la pista atlética y ahora con tribunas en la zona baja, donde tuvo mayor parte la remodelación. Además, el alcalde aprovechó apara sorprender no solo a él sino a toda la ciudadanía para dar la noticia que la parte posterior del estadio contará con iluminación led, para culminar como uno de las canchas más modernas de todo el continente.

¿Cuándo se le acaban las vacaciones a Luis Díaz?

Cabe recordar que el futbolista de 29 años ha estado de vacaciones desde el 8 de julio, día después de la eliminación de la Selección Colombia del Mundial 20206, a manos de Suiza, en los octavos de final. Según el diario 'bild', Bayern Múnich espera que todos los jugadores que disputaron la cita orbital, ya se encuentren concentrados a más tardar el 10 de agosto, para preparar el primer reto de la temporada, que será la final de la Copa de Alemania vs. Borussia Dortmund, el 22 del mismo mes.

Jhohan Romaña en San Lorenzo
Colombianos en el exterior

San Lorenzo quedó encantado con Jhohan Romaña; le encontró reemplazo y es colombiano

Lionel Messi con Miami
Gol Caracol

Messi ya volvió a Inter Miami; ¿cuántos días descansó tras la final del Mundial 2026?

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Luis Díaz

Junior de Barranquilla

Barranquilla FC

Copa Colombia

Publicidad

Publicidad

Publicidad