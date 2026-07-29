La huella inolvidable de Miguel Calero en título de Colombia de Copa América 2001; "era un ganador"

El 29 de julio, pero del 2001 es de esas fechas que siempre estará en la memoria, en la retina, de todo el pueblo colombiano, el motivo insigne: el título de la Selección Colombia de la Copa América; el único, hasta el momento, en el certamen a nivel de selecciones más antiguo del mundo. Y de ese plantel que lideró Francisco Maturana desde el banco técnico, e Iván Ramiro Córdoba como capitán del barco y guerrero en la cancha, hizo parte Miguel Calero.

‘El Show’, como era llamado el arquero vallecaucano, fue el suplente de lujo de la ‘tricolor’ en el campeonato que se llevó a cabo en nuestro país, en medio de un duro momento de violencia. Aunque Óscar Córdoba fue el dueño del arco en ese torneo, Calero Rodríguez ocupó el lugar en la portería para el duelo contra Chile por la fase de grupos, que dejó como resultado una victoria 2-0 para la ‘amarilla’.

Miguel Calero, exarquero de la Selección Colombia Foto: AFP

El exDeportivo Cali y Pachuca, de México, disfrutaba mucho de las concentraciones con la Selección Colombia, una escuadra que en el 2001, tenía un compañerismo único, el entorno era muy agradable, y en este tipo de campeonatos, Miguel Calero le hacía honor a ese apelativo: ‘El Show’, porque era muy bromista, hacía reír a sus compañeros, así contó a este portal: www.golcaracol.com su compañera de vida, Sandra Sierra, al conmemorarse 25 años de ese épico título de la Copa América de la ‘tricolor’. Entrevista exclusiva.



¿Qué recuerda de Miguel Calero al conmemorarse 25 años del título de la Copa América de la Selección Colombia?

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“Miguel fue partícipe de la Selección Colombia por mucho tiempo, siempre estuvo como tercer arquero, como arquero suplente de Óscar (Córdoba), de Faryd (Mondragón). De verdad que siempre fue muy querido en la selección, tenían un grupo muy lindo, fue una etapa muy linda en la vida de él como futbolista, ya que hicieron un muy buen equipo. Esa Copa América la recuerdo que estuvimos en Colombia, que la final fue contra México. En ese momento, Miguel (Calero) jugaba acá en México y su director técnico era Javier Aguirre, de hecho, era el DT de la selección mexicana en ese momento. Tuvimos la oportunidad de viajar a esa Copa América con mis hijos, los hijos de Javier y Silvia, su esposa. Recuerdo mucho esa Copa América, primero, porque fue en Colombia, y segundo, porque nos tocó con México", dijo en primera instancia Sandra Sierra a este portal.

Miguel Calero, en su momento con la Selección Colombia. AFP

Y añadió: "Me acuerdo que la Selección Colombia tenía un súper equipo, había un compañerismo muy bonito, el ‘profe’ Maturana era el técnico en ese momento, y Miguel fue convocado como arquero suplente, el arquero era Óscar (Córdoba). Fue una selección muy buena.

Miguel disfrutaba muchísimo estar en la selección con sus amigos, siempre hizo muy buen equipo, fue muy buen compañero y todos lo querían mucho porque era un ‘Show’, así como le decían. Él amaba y disfrutaba mucho sus concentraciones y convocatorias con la selección. De verdad, todos sus compañeros lo adoraban, no porque ya no esté, pero lo podrán decir, hacía equipo, un entorno muy agradable, siempre tenía un chiste; algo para hacerlos reír y para entrar en broma, porque era muy bromista. Siempre se llevó muy bien con sus compañeros y recuerdo muy especial esa selección, porque fue la que le dio el título más significativo que ha tenido Colombia”.

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¿Cómo fue ese momento del título de Copa América para la familia Calero Sierra?

"Fue un momento muy feliz, disfrutamos mucho esa celebración, ese festejo porque, primero, fue en Colombia; segundo, porque pudimos viajar. Él normalmente no le gustaba que nosotros fuéramos donde él jugaba, porque decía que le gustaba concentrarse, estar todo el tiempo como metido en su trabajo, y si nosotros viajábamos, iba a ser como una distracción. Afortunadamente, tocó en Colombia y nos permitió que estuviéramos ahí, en el festejo con él. Fue algo muy bonito, era un grupo muy unido, y con las familias y las esposas (de los demás jugadores), se disfrutó y se celebró. Ahora que estoy retrocediendo en el tiempo, fue muy bonito y él muy contento de tenernos a nosotros para festejar".

La Selección Colombia durante la Copa América 2001. FOTO: AFP.

Miguel Calero fue un ídolo en el fútbol mexicano y ganó varios títulos, pese a eso, ¿él veía el título de la Copa América como el más importante o qué decía sobre eso?

"Miguel fue una persona que ganó muchos títulos tanto en Colombia como en México. En Colombia fue campeón con el Deportivo Cali, después de 22 años que el equipo no había sido campeón, y con Atlético Nacional fue campeón de una Merconorte, y del campeonato local. Él era un ganador, una persona que siempre iba por lo máximo; acá en México quedó campeón como doce veces, pero un título a nivel selección siempre va a tocar mucho más y tener un significado muy especial y diferente a los títulos que ganó con los equipos. Para él fue un logro, porque a través del tiempo, fue parte de varias selecciones, de formación. Por él pasaron muchos técnicos y lograr un título a nivel selección, se va a disfrutar y se va a vivir diferente. Estaba muy feliz, sí, fue muy significativo para él este título de Copa América".