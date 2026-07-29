Luto en el fútbol colombiano; falleció histórico jugador del Deportes Tolima y Deportivo Cali

El fútbol colombiano está de luto tras conocerse el fallecimiento de Cristino Centurión, recordado futbolista paraguayo que dejó una huella imborrable durante su paso por el Deportes Tolima y el Deportivo Cali. El exmediocampista ofensivo fue una de las grandes figuras del conjunto ibaguereño a comienzos de la década de los 80 y también escribió un importante capítulo en el balompié paraguayo y argentino.

La noticia fue confirmada por el conjunto 'Vinotinto y Oro', que despidió a uno de los jugadores más importantes de su historia reciente. En un comunicado, el club expresó: "Club Deportes Tolima SA lamenta profundamente el fallecimiento de Cristino Centurión, quien hizo parte de nuestra institución en 1980/82. A sus familiares y allegados, nuestro más sentido pésame".

🕊️ Club Deportes Tolima SA lamenta profundamente el fallecimiento de Cristino Centurión, quien hizo parte de nuestra institución en 1980/82.



A sus familiares y allegados, nuestro más sentido pésame. pic.twitter.com/oLXd1Y2Flj — Club Deportes Tolima (@cdtolima) July 29, 2026

De acuerdo con 'Tolima Stereo', "Centurión llegó al Deportes Tolima en 1980 y permaneció en el club hasta 1982. Debutó el 17 de agosto de 1980 en el estadio Manuel Murillo Toro y marcó gol en su primer partido, un hecho que lo convirtió rápidamente en uno de los jugadores más queridos por la hinchada". Además, el medio recordó que "Durante su paso por el conjunto ‘Vinotinto y Oro’ disputó 89 partidos oficiales y anotó 20 goles, cifras destacadas para un mediocampista ofensivo. Su influencia fue decisiva en el subcampeonato de 1981 y, especialmente, en la histórica participación del Tolima en la Copa Libertadores de 1982, cuando el equipo alcanzó las semifinales del torneo continental, una de las campañas más recordadas por la institución".



Su legado no solo quedó reflejado en las estadísticas. También fue reconocido por su calidad futbolística y la conexión que logró con sus compañeros y la afición. En ese sentido, el mismo medio destacó: "Quienes compartieron esa época destacan su visión de juego, su capacidad para conducir el ataque y su precisión en los pases. Además, conformó una sociedad ofensiva memorable con el argentino Víctor Hugo del Río, una dupla que quedó grabada en la memoria de los aficionados".

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La carrera de Cristino Centurión también estuvo marcada por una importante experiencia internacional. "La trayectoria de Centurión trascendió el fútbol colombiano. Inició su carrera profesional en Club Atlético Primero de Mayo de Formosa, debutando a los 15 años, y posteriormente jugó en Sportivo Patria, con el que logró el ascenso al Torneo Nacional argentino en 1976. Más adelante se consolidó en el Club Guaraní de Paraguay, donde alcanzó tal reconocimiento que obtuvo la nacionalidad paraguaya y fue convocado a la selección de ese país".

Antes de llegar a Colombia también pasó por el RSC Anderlecht de Bélgica. Tras su exitoso ciclo con el Deportes Tolima fue transferido al Deportivo Cali en 1983 y luego defendió los colores de Sol de América y Olimpia en Paraguay. A lo largo de su trayectoria también vistió las camisetas de Club Atlético Primero de Mayo (Formosa), Sportivo Patria, Guaraní, Club Sol de América (Formosa) y Sportivo General San Martín, además de representar a la selección de Paraguay entre 1985 y 1986.