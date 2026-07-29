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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Junior, eliminado de Copa BetPlay, tras caer 5-3 en penaltis con Barranquilla; cuestionado arbitraje

Junior, eliminado de Copa BetPlay, tras caer 5-3 en penaltis con Barranquilla; cuestionado arbitraje

En el estadio Romelio Martínez, Barranquilla FC dio la sorpresa y eliminó al Junior de la Copa Colombia en la fase 1B. Hubo polémica en los 90 minutos del encuentro.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 29 de jul, 2026
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Barranquilla FC vs. Junior.
Barranquilla FC vs. Junior.
Barranquilla.

Este miércoles, en el estadio Romelio Martínez, Barranquilla FC venció 5-3 en penaltis a Junior y se clasificó a los octavos de final de la Copa BetPlay 2026. En los 90 minutos empataron 3-3, dejando una serie igualada 5-5. El juego tuvo dos acciones polémicas en medio de la ausencia del VAR, el cual no se utiliza en esta instancia.

El encuentro fue muy emotivo desde la antesala, puesto que se contó con la presencia de Luis Díaz, figura del Bayern Múnich y de la Selección Colombia, quien recibió un homenaje y realizó el saque de honor.

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El encuentro inició y apenas a los tres minutos Barranquilla se puso en ventaja con tanto de Sebastián Borja. En la repetición quedó en evidencia que en la acción previa hubo fuera de juego de Jhoynner Lozano, pero la juez Jenny Torres no levantó la bandera.

Los 'tiburones' despertaron y mordieron a los nueve minutos. Yeison Suárez anotó de tiro libre ante la complicidad del arquero Sebastián Guerra que pudo haber hecho más.

Al 24', a Junior le sancionaron un penalti a su favor y el delantero Guillermo Paiva no desperdició la chance y puso por delante a su equipo. Con la desventaja, los de casa insistieron en la segunda parte y su persistencia les rindió frutos. Al 65', a Jhon Cortez le quedó una pelota por izquierda y remató de pierna zurda. El arquero Jefferson Martínez salió un poco y se le coló el esférico entre las piernas.

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Barranquilla puso el pie en el acelerador y cuatro minutos más tarde lo dio vuelta, pero de nuevo con una acción dudosa. Aldair Pérez remató de media distancia, Martínez dejó el rebote y Lozano anotó. El delantero, al igual que en el primer tanto, estaba en posición ilícita. Esta vez el que no señaló nada fue el juez de línea Eliécer Jiménez.

Cuando todo pintaba para triunfo de Barranquilla FC, al 86' se decretó otro penalti para Junior. Yimmi Chará quiso filtrar un balón, pero este pegó en la mano de Cortez. Luis Muriel tomó la pelota y selló el 3-3 definitivo.

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En la definición desde los doce pasos, Barranquilla ganó 5-3 con sensacional actuación del guardameta Sebastián Guerra que primero detuvo el cobro de Edwin Herrera y luego anotó la quinta ejecución para celebrar.

Ahora, los dirigidos por Dayron Pérez se enfrentarán a Millonarios en los octavos de final de la Copa Colombia.

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