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Gol Caracol  / Alemania sufrió más de la cuenta; venció 2-1 a Ghana de cara al Mundial 2026

Alemania sufrió más de la cuenta; venció 2-1 a Ghana de cara al Mundial 2026

Este lunes, en Stuttgart, Alemania consiguió una agónica victoria sobre una aguerrida Ghan que se plantó bien durante todo el juego.

Por: EFE
Actualizado: 30 de mar, 2026
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Alemania vs. Ghana.
Alemania vs. Ghana.
Getty Images.

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