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Gol Caracol  / Selección clasificada al Mundial 2026 despidió a su entrenador, tras derrotas en amistosos

Selección clasificada al Mundial 2026 despidió a su entrenador, tras derrotas en amistosos

Dicha selección anunció la impactante noticia en las últimas horas por intermedio de un comunicado. Conozca cuál combinado tomó esta determinación previo al Mundial 2026.

Por: EFE
Actualizado: 31 de mar, 2026
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Trofeo Mundial 2026, imagen que estará en álbum oficial.
Trofeo Mundial 2026, imagen que estará en álbum oficial.
Foto: @fifaworldcup.

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