Club brasileño que quedó feliz por participación de un jugador de Colombia en el Mundial 2026

La eliminación de la Selección Colombia en el Mundial 2026 a manos de Suiza sigue siendo tema de qué hablar en los diferentes diarios ya sea por la temprana despedida de los dirigidos por Néstor Lorenzo, o el balance que dejó el rendimiento de los jugadores tanto individual como colectivamente.

En Brasil repasan los puntos a resaltar que dejó el combinado 'tricolor' en el certamen, y que de ahí salieron favorecidos algunos clubes de su liga, ya que cuentan con diferentes colombianos que hicieron parte de la lista de 26 convocados a la máxima cita orbital.

Uno de los equipos que terminó feliz fue Vasco da Gama, el club que cuenta con cuatro jugadores 'cafeteros' en su plantilla como lo son: Marino Hinestroza, Carlos Cuesta, Johan Rojas y Carlos Andrés Gómez. Éste último fue el único participante en la lista definitiva de Néstor Lorenzo, pese a que sus otros tres compañeros estuvieron dentro de las posibilidades.

Sin embargo, para el elenco brasileño fue suficiente la convocatoria del extremo, para tener ganancias tras su tiempo de ausencia, ya que el colombiano fue el único jugador de su amplia plantilla en disputar el certamen con alguna selección, lo que lo generó aún más importancia en el club de Rio de Janeiro.



La FIFA por ley abona cierto dinero a los clubes que prestan a sus futbolistas a las diferentes selecciones que participan en el Mundial, y según el diario 'Globo esporte', Vasco da Gama recolectó alrededor de 185 mil dólares (611.708.050 pesos colombianos), gracias al ex Millonarios, pues "por día el máximo ente del fútbol abonó una asignación diaria de 5.000 dólares durante el periodo oficial de preparación para la competición, que se cuenta desde el 1 de junio hasta el día siguiente a la eliminación del jugador (8 de julio fue el día siguiente de la eliminación del seleccionado colombiano)", aseguró el medio de este país.

Carlos Andrés Gómez, extremo de la Selección Colombia, jugará el Mundial 2026 Twitter de la Federación Colombiana de Fútbol

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¿Cuánto jugó Carlos Andrés Gómez en el Mundial 2026?

El futbolista de 23 años y nacido en Quibdó pese a lograr entrar en la lista de 26 convocados al Mundial 2026, no logró tener los suficientes minutos para destacarse en la selección, tan solo jugó los últimos ocho minutos en el debut de la 'tricolor' frente a Uzbekistán.

Esto se debe a la dura competencia interna que había en su posición, y que el entrenador argentino terminó inclinándose en el resto del torneo por jugadores como Jáminton Campaz, Jhon Córdoba y Luis Suárez para intentar cambiar el panorama ofensivo en los partidos de la Selección Colombia.