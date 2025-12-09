"Nunca vi a Lionel Messi hacer centros de 'rabona', como se lo vi a este jugador"

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, alterna grandes elogios con pequeñas advertencias dirigidas a su nueva joya, el francés Rayan Cherki, autor de una gran actuación el sábado 6 de diciembre, antes de enfrentarse el miércoles contra Real Madrid, por la Champions League.

Los 'citizens' ganaban 2-0 contra el Sunderland, cuando el extremo francés sacó su varita mágica: un acelerón y un regate para deshacerse de un defensor, seguido de un espectacular "golpeo de rabona" para encontrar la cabeza de Phil Foden, quien anotó entre risas y quedó impresionado por la magnífica asistencia recibida.

Rabona para el recuerdo

Este centro tan infrecuente como espectacular, en el que un jugador golpea el balón por detrás de su pierna de apoyo, deleitó a los aficionados del Manchester City en el Etihad Stadium, además de dar la vuelta al mundo en redes sociales.

En la rueda de prensa posterior al partido, Pep Guardiola se unió al coro de elogios describiendo a un "jugador excepcional", dotado de una "gran personalidad" a pesar de su juventud (22 años), un regateador que "no tiene miedo", impulsado por una innegable "confianza en sí mismo".



Pero el entrenador multicampeón también lanzó algún dardo cariñoso al jugador de 22 años.

"Los centros están bien, no importa si son con la derecha, la izquierda, con una parte del pie, la cabeza, no importa. Si son efectivos, están bien. Pero me gusta la sencillez, porque aprendí de Lionel Messi que nunca cometía errores con las cosas simples. Nunca", declaró el técnico que dirigió a la estrella argentina en el Barcelona (2008-2012), ganando juntos dos Ligas de Campeones.

"Lo que espero de los jugadores es que hagan bien las cosas simples, y después pueden hacer lo que quieran. Pero si no funciona, se convierte en un problema. Ahí tendrán problemas", advirtió el catalán.